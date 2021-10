L'STEI Intersindical exigeix que el 2022 el personal empleat públic del Govern deixi d'estar discriminat salarialment

En la sessió d'aquest dijous de la Mesa d'Empleats Públics de les Illes Balears, l'Administració ha anunciat que l'any 2022 aplicarà l'increment del sou del personal públic i de l'ensenyament concertat de les Balears del 2 per cent que previsiblement marcaran els Pressuposts generals de l'Estat. Tot i això, el Govern ha anunciat que aquest 2 per cent s'aplicarà damunt les quantitats actuals.

Cal recordar que el personal empleat públic i de l'ensenyament concertat de l'Administració de les Illes Balears és l'únic de tot l'Estat que no ha rebut la totalitat dels increments establerts per les lleis de pressuposts de l'estat dels anys 2020 i 2021.

El quadre següent reflecteix numèricament la realitat econòmica d'una persona que fa feina a l'Administració balear que cobrava 1.000 euros el 2019 (amb un pes del 50 per cent de les retribucions complementàries), en comparació a la de qualsevol persona que fa feina a qualsevol altra administració de l'Estat espanyol (administració de l'Estat, consells insulars, ajuntaments...). Com es pot comprovar, el Govern de les Balears vol mantenir el seu personal a la cua de les retribucions.

2019 2020 2021 2022 Qualsevol administració d’Espanya 1000 1020 1029,18 1049,76 Administració de la CAIB 1000 1000 1005 1025,10

L'STEI Intersindical ha estat l'única organització que ha votat contra aquesta mesura. El sindicat propi de les Illes no pot donar passada al fet que el Govern d'aquesta terra demostri aquesta «falta de respecte» cap al seu personal. El Govern no ha acceptat ni corregit «la minoració de les retribucions complementàries que va servir de mangarrufa per deixar d'aplicar la Llei de pressuposts de l'Estat del 2020». L'STEI Intersindical interposarà una demanda contra aquesta minoració.