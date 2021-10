L’IMAS es personarà en la causa per l’agressió a un menor tutelat a Palma

Els serveis jurídics de l’IMAS es personaran en la causa que es pugui obrir per l’agressió a un menor tutelat al barri de Son Roca a Palma. Els fets que varen conduir a l’agressió es troben sota investigació del Grup d’Homicidis de la Policia, i l’actuació judicial es decidirà amb les conclusions de la investigació.

El menor es troba ingressat a Son Espases on evoluciona de les severes lesions provocades per forts traumatismes causats per l’agressió. Des de l’IMAS «es lamenta profundament aquest tipus d’actuacions violentes que posen en risc la integritat de menors d’edat, que no fan més que erosionar la cohesió social i la convivència».

L’IMAS ha mantengut i continua mantenint contactes periòdics amb les associacions de veïns i les diferents institucions i organismes socials que fan feina a la barriada de Son Roca, sempre amb l’objectiu comú de garantir la convivència. «Actes com el d’aquest cap de setmana pretenen soscavar aquesta feina de recerca conjunta de la convivència que s’ha forjat al llarg de molts anys, fomenten la violència i la generalització de la por, i utilitza els prejudicis contra un col·lectiu integrat per menors d’edat en ple de procés d’inserció social al qual hi tenen dret», han explicat.

Aquest relat, atiat pel discurs de l’odi, té l’objectiu de fer prevaldre postulats particulars que res tenen a veure amb les sòlides bases de solidaritat i de llibertat que sustenten el nostre Estat Social i Democràtic de Dret, guiades per l’interès general.

L’IMAS manifesta la seva absoluta convicció que «un cop més totes les administracions i els estaments socials seguiran treballant en la salvaguarda de la convivència a Mallorca i per la resolució pacífica dels conflictes que puguin sorgir, i per tant, deplora l’ús gratuït de la violència, injustificable des de tots els punts de vista».