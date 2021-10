Pimem demana als partits que donin suport a qualsevol iniciativa que reivindiqui la dotació fiscal del REB

Pimem demana a tots els partits del Senat espanyol que donin suport a qualsevol iniciativa política, provengui de qui provengui, si del que es tracta és d'avançar en la implantació definitiva del Règim Especial per a les Balears.

Per a la Federació és prioritari que la Cambra Baixa tengui coneixement de la injusta realitat econòmica-empresarial que viuen autònoms i pimes de les Balears en relació amb els costos que han d'assumir per la seva insularitat. El president, Jordi Mora, assegura que les empreses de les Balears «han de patir uns majors costos de producció i logístics per al seu funcionament, i això sense esmentar els costos energètics o la dependència més que preocupant i perillosa de ports i aeroports».

La Federació de la Petita i Mitjana empresa recorda que les inversions de l'Estat sempre han estat focalitzades perquè altres administracions públiques, com Govern, Consell o ajuntaments puguin solucionar els més que coneguts desajustos entre administracions però «s'ha deixat de banda la més que necessària inversió en aspectes que afecten clarament la competitivitat de les empreses de les nostres illes». Mora reconeix que els esforços en sectors públics de les Illes «sempre són ben rebuts però la ferotge competència en l'economia de mercat lliure obliga l'administració central a prendre cartes en l'assumpte i reduir al màxim els efectes negatius de la insularitat».

Pimem demana un «esforç» a tots els partits amb representació al Senat perquè el debat sigui econòmic i empresarial, i no només polític. La Federació recorda que la situació de les empreses de les Balears és sempre «molt arriscada» ja que la insularitat augmenta la dependència de l'exterior a nivells molt extrems com s'ha pogut veure en el cas de fenòmens meteorològics o factors epidemiològics que han acabat afectant matèries primeres i turistes. «La dotació fiscal del REB seria un enorme impuls a la nostra indústria i sector primari», afirma el president.