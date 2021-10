El Pi ha criticat que el Govern computi el factor d'insularitat com una inversió i no com un instrument per compensar el fet insular

El Parlament de les Illes Balears ha refusat, a iniciativa d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, el projecte de pressuposts generals de l'Estat per l'any 2022 per la manca d'inversió a les Balears. El portaveu d'El Pi, Josep Melià, ha assegurat en seu parlamentària que «un any més els pressupostos continuen maltractant de forma estructural les Balears. Deixen a les Illes per davall de la mitjana en inversió, redueixen la previsió d'inversió respecte dels pressuposts anteriors i no compensen degudament la manca de previsió del factor d'insularitat als exercicis 2020 i 2021».

Així mateix, Melià ha instat al Govern a valorar els pressupostos generals de forma objectiva i no partidista. «Resulta grotesc que el Govern de les Illes Balears hagi participat de forma entusiasta en aquesta maniobra de manipulació en lloc d'aixecar la veu i la seva queixa davant uns pressuposts que es miri com es vulgui mirar deixen a les Balears a la cua inversora una vegada més».

El portaveu ha criticat al Govern que contempli el factor d'insularitat com una inversió. «El factor d'insularitat, tal com diu el règim especial, és un instrument financer destinat a compensar les conseqüències inherents en el fet insular. No té com a objectiu situar a les Balears a la mitjana d'inversió de l'Estat, és un instrument amb una funció específica i que no forma part de la política inversora ordinària de l'Estat».