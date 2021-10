El Pi reclama que els migrants «rebin un tracte humanitari» i assegura que «el que no pot ser és tenir-los a una cotxeria de la policia»

El diputat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat al Govern de l'Estat i a la Delegació de Govern mesures per controlar «l'arribada massiva de barques a les Illes Balears. Ja fa temps que som una via d'entrada d'immigrants il·legals a les Illes Balears, hi ha un descontrol absolut per part del Govern de l'Estat amb relació a aquesta situació».



En el mateix sentit, Melià ha assenyalat que «des d'El Pi volem manifestar que el que pertoca segons la normativa d'estrangeria és el retorn immediat d'aquests ciutadans que entren de manera il·legal al territori de la Unió Europea als seus països d'origen».



Així mateix, el diputat ha demanat també que «mentre que aquestes persones estiguin a les Illes Balears rebin un tracte humanitari, el que no pot ser és tenir-los a una cotxeria de la policia. Ja fa temps que hauríem de tenir unes instal·lacions per garantir els drets d'aquestes persones, per tant, entenem que hi hauria d'haver unes instal·lacions adequades perquè transitòriament, mentre aquests ciutadans no són traslladats als seus països, estiguin amb unes condicions dignes».

Segons Melià, «és competència del Govern i de la Unió Europea realitzar l'acció diplomàtica que correspongui perquè els països on es produeixin les sortides d'aquests ciutadans combatin aquesta pràctica. El que no es pot continuar permetent és aquesta situació d'il·legalitat absoluta que a més afecta la dignitat i el dret de les persones i que posa en risc la seva pròpia vida».