Ports IB inicia les obres per millorar la seguretat marítima interior del port d'Andratx

Ports de les Illes Balears (Ports IB) iniciarà aquest dilluns les obres de condicionament del mantell de l'escullera del port d'Andratx i de la millora del dic interior (dic sud).

Tal com ha explicat aquest dissabte el Govern, l'objecte de les obres és el de cobrir les necessitats d'abric del port d'Andratx enfront de l'onatge a les dàrsenes protegides pel dic interior, que compta amb una «insuficient dotació d'escullera en el seu mantell exterior i amb un disseny del morro que no atura de forma eficaç l'onatge propagat cap a la dàrsena annexa al dic, on es produeixen greus problemes d'agitació».

En concret, les obres a realitzar consisteixen en el reforç del mantell d'escullera i en millora del dic sud, amb la creació d'un martell. Així, es procedirà a una recàrrega del mantell exterior i a la construcció d'un martell a l'extrem del dic interior (dic sud) perpendicular al seu eix. Aquest martell tindrà una longitud de 18 metres i 3 metres d'amplada i permetrà allargar la defensa del morro cap a les aigües interiors.

Segons l'Executiu, la intervenció no suposa, en cap cas, «l'ampliació del nombre d'amarratges ni tampoc l'establiment de noves zones per a la implantació d'esports nàutics, sinó que es fan per millorar la seguretat del port».