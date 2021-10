El Govern rehabilitarà les cases de Can Junyer per a convertir-les en el Centre de Creació i Recerca Llucalcari

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha anunciat la construcció del futur Centre de Creació i Recerca Llucalcari (CCRLlucalcari), ubicat a les conegudes com a cases de Can Junyer de Llucalcari.

La creació d'aquest equipament compleix amb «un deute històric» del Govern per a la posada en marxa d'un centre cultural a les finques cedides el 1994 pel matrimoni format per Joan Junyer i Dolors Canals amb finalitats artístiques. «El futur centre de creació i recerca a les Illes Balears vol ser un espai activador de la recerca artística i la producció de projectes», ha explicat Company.

El CCRLlucalcari, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deià i la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura del Govern, esdevindrà un espai acollidor, d’interconnexió i arriscat, que mitjançant la programació de residències de creació temporals, fomentarà l'entrecreuament transdisciplinari i el «desplegament de projectes innovadors en relació amb la recerca artística, les pràctiques contextuals, les tecnologies analògiques i digitals, l'educació i les arts en moviment, en el marc d'una programació que promogui l'intercanvi internacional».

Joan Junyer fou una figura molt singular de l'art del segle XX, amb un gran reconeixement internacional. Ell i la seva dona, Dolors Canals, varen saber unir l'art i la ciència en la seva trajectòria professional. Joan Junyer va procurar donar una expressió de llibertat a les seves pintures, conegudes com a free standing paintings. Per la seva part, Dolors Canals va investigar de quina manera es podia aconseguir el desenvolupament de la màxima llibertat de moviments per als infants.

«Aquest centre es concep com a centre de creació i residència d'artistes, tant per a donar a conèixer la figura dels donants Joan Junyer i Dolors Canals, com el seu llegat a l'entorn de la recerca, l'art, la pedagogia, la tecnologia, la transversalitat cultural i el territori. La recerca va ser un dels motors que va impulsar les seves vides i tenim la voluntat de mantenir el seu esperit als espais de Llucalcari», ha explicat la directora general de Cultura, Catalina Solivellas. «Varen viure durant molts d'anys a Barcelona, Deià, París, Santo Domingo, La Havana, Nova York o Estocolm i, per tant, el seu llegat ha de tenir en compte l'experiència cosmopolita i l'esperit internacional, alhora que el seu fort arrelament al territori i la seva cultura», ha afegit.

Per la seva part, el batle de Deià, Lluís Apesteguia, ha expressat l’agraïment per la implicació de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i ha mostrat la voluntat de l’Ajuntament de Deià de col·laborar amb el Govern per a «dinamitzar la vida cultural del municipi i de totes les Illes Balears» amb una iniciativa «històrica».

Projecte de rehabilitació

El projecte de rehabilitació dels tres espais de Can Junyer per a la creació del CCRLlucalcari, dissenyat per la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, té un pressupost d'1,6 milions i respectarà el caràcter arquitectònic, l'entorn paisatgístic i mediambiental, atenent la petició de Junyer i Canals a la seva donació i en línia amb la sostenibilitat. Actualment, s’estan redactant les bases de la licitació de les obres, que tendran un termini de deu mesos des del seu començament, previst per al primer trimestre de 2022.

La casa de Joan Junyer i Dolors Canals és un habitatge antic de dues plantes, que es reformarà per a crear el centre cultural i la zona de tallers, amb una superfície construïda en planta de 138,70 m2. També es rehabilitarà de forma integral un volum adossat al carrer, destinat a una sala d’interpretació i una sala d’exposicions distribuïdes en dos nivells, amb una superfície en planta de 78,41 m2. En gran part es tracta d’una reconstrucció.

El tercer immoble, antic garatge de Junyer i Canals, es farà servir com a habitatge amb tres dormitoris i un bany complet, a més de zona de bugaderia, amb una superfície construïda de 56,25 m2. A més, es realitza una ampliació destinada a sala d'estar-menjador-cuina amb una superfície construïda de 121,50 m2. Ambdós volums es connectaran mitjançant un porxo.

D'acord amb la seva qualificació, una part de la parcel·la es dedicarà a espai lliure amb aparcament, tant per a ús del centre cultural com per a l'habitatge adscrit a aquest. El nombre total de places és de 6, una d'elles adaptada.

A més, també es realitzarà el nou tancament de tota la propietat, d’acord amb les indicacions del Pla Especial de Protecció dels valors històrics, artístics, arquitectònics, ecològics i paisatgístics de Deià.