El Consell de Mallorca rebutja l'ampliació de l'aeroport de Palma

El Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous una moció d'Unides Podem (UP), MÉS per Mallorca i PSIB per a rebutjar el projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma.

Durant el ple de la institució insular, la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient i portaveu d'UP, Aurora Ribot, ha defensat que el projecte d'ampliació «xoca frontalment» amb els objectius de l'Agenda 2030 i amb les declaracions d'emergència climàtica del Parlament i del Consell.

Ribot ha argumentat que «l'acció pel clima no pot esperar» i que Mallorca «no pot suportar més pressió» i ha reclamat racionalitzar el turisme. Durant el ple, ha recordat la importància de lluitar per diversificar l'economia de l'illa i per «promocionar una transformació i cercar un turisme menys massiu i de més qualitat».

En aquest sentit, Ribot ha especificat que es necessita un turisme amb menys impacte en el territori, que aporti més riquesa a tots els sectors de les Illes, no només a les grans empreses, i que no comporti els alts índexs de precarietat laboral que es poden observar entre els treballadors.

La moció insta a rebutjar «qualsevol pla d'ampliació de l'aeroport i les obres de reordenació encaminades a un increment de la seva capacitat operativa».

D'altra banda, el ple del Consell de Mallorca reclama al Govern espanyol i a Aena que el Document de Regulació Aeroportuària compti amb l'acord de les institucions de les Balears i se sotmeti a avaluació ambiental.