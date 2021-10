El Consell ha aprovat el Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha explicat que el text aprovat aquest dijous s'ha elaborat «després d'una anàlisi interna del funcionament del Consell en relació amb la normalització i l'ús normal de la llengua» i ha recordat que «al Govern de Mallorca tothom té compromís amb la difusió, l'ús i la normalització de la llengua catalana».

És per això, ha continuat Busquets, que «ens hem compromès a tenir un lloc de treball interdepartamental» amb representació de tots els departaments del Consell, perquè «tot i que la política lingüística té una direcció insular específica, és responsabilitat de tothom anar avançant i millorant en el procés de normalització lingüística del català». El Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística s'ha aprovat amb 17 vots a favor, 10 abstencions i 3 vots en contra.

En el Reglament ja s'han incorporat les recomanacions de l'Institut Balear de la Dona sobre l'impacte de gènere. L'aplicació del Reglament té repercussió econòmica nul·la sobre el pressupost del Consell. Ara, s'ha de sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d'edicte del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La finalitat és que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies hàbils, comptadors des de la inserció de l'anunci corresponent en el butlletí. Si no es presenta cap reclamació ni suggeriment, l'acord, que de moment és provisional, s'entendrà com a definitivament adoptat.