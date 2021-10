El Govern aixecarà els controls sanitaris a ports i aeroports el 31 d'octubre

El dispositiu de control sanitari dels ports i aeroports posat en marxa pel Servei de Salut el 5 de desembre de 2020 amb l'objectiu de controlar la pandèmia i evitar l'entrada de possibles nous casos de Covid-19 positius a les Illes Balears s'aixecarà el 31 d'octubre.

La Conselleria de Salut i Consum ha optat per desactivar aquests controls als ports i aeroports per als passatgers provinents de la resta de l'Estat tenint en compte l'alt índex de vaccinació a l'Estat —el 78 per cent de la població té la pauta completa— i la baixada de la incidència acumulada a catorze dies, de 41 casos per 100.000 habitants.

Aquest operatiu de control de la Covid-19 per protegir la població durant les diverses onades de la pandèmia —quan la incidència de la malaltia era més alta— i per garantir una mobilitat segura de la població entre els diferents territoris de l'Estat ha suposat un cost pel Servei de Salut d'aproximadament 8,3 milions d'euros durant els onze mesos de funcionament.

Durant aquest temps Salut ha fet 822.820 controls als ports i aeroports (486.313 a Mallorca; 109.775 a Menorca; 205.609 a Eivissa i 21.123 a Formentera). En aquests s'han detectat 308 tests d'antígens positius (179 a Mallorca; 24 a Menorca; 101 a Eivissa i 4 a Formentera). Aquestes xifres suposen que des del mes de desembre de 2020, gràcies als controls efectuats, s'ha tancat 1.540 cadenes de contagis de la Covid-19.