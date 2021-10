Denuncien que el Servei d'Emergències 112 només atén en castellà i anglès

Denuncien a les xarxes socials que el contestador del Servei d'Emergències de les Illes Balears 112 només parla en castellà i anglès i no ho fa en la llengua pròpia del territori, el català.

Un usuari de Twitter ha denunciat aquest dimecres a través del seu compte personal que el missatge que respon les cridades telefòniques de l'112 només ho fa en castellà i en anglès. «Deu ser que la nostra llengua és només de bromes, i si hi ha urgència, no hi ha temps per bromes», criticava irònicament el compte de Fanny Marí.

En resposta a la seva piulada, la Plataforma per la Llengua de les Balears ha respost animant a l'usuari a deixar constància del servei i formalitzar la queixa a través d'un formulari a la seva pròpia web.

El Servei d'Emergències 112 segueix sent competència del Govern, que en el seu moment va ser pioner a l'Estat i a Europa implantant el servei el 1996.