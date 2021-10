Els programes d'ocupació SOIB Jove i SOIB 30 finalitzen amb 57 persones formades i contractades

Els programes d'inserció laboral del SOIB Jove i SOIB 30 han finalitzat aquest dimecres amb un total de 57 persones contractades per PalmaActiva en el darrer any.

L'Ajuntament de Palma ha explicat que tots els alumnes han treballat en diferents àrees municipals després de la seva formació amb els programes, dels quals han obtingut un certificat de professionalitat.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, i la directora del SOIB, Pilar Ortiz, han assistit a l'acte de clausura d'aquesta activitat, on han felicitat l'alumnat per la feina realitzada en tot aquest temps i per haver obtingut els certificats.

Dels 57 alumnes, 12 han trobat feina i vuit es troben en processos de selecció.

Per altra banda, SOIB 30 i SOIB Jove són programes que combinen formació i experiència pràctica, amb l'objectiu de millorar les competències professionals.

Els participants han realitzat aproximadament 1.700 hores de formació i treball efectiu, gràcies a les quals han pogut obtenir els certificats de professionalitat.

En total, els cinc programes tenen un pressupost de més d'1,1 milions d'euros, 75.497 dels quals els aporta PalmaActiva i, la resta, el SOIB.