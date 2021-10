Les Balears notifiquen 74 nous contagis respecte a dilluns

El Servei d'Epidemiologia ha notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat 74 nous contagis de coronavirus des de l'actualització de dilluns passat, de manera que la xifra de casos acumulats ascendeix a 99.885, mentre que la xifra de morts es manté en 966, després de no notificar-se cap nova defunció.

D'acord amb les dades aportades per la Conselleria de Salut, s'han diagnosticat un total de 33 proves positives, que deixen la taxa de positivitat en 1,94 per cent. Per illes, a Mallorca se n'han detectat 26; 5 a Eivissa i dos a Formentera.

Pel que fa a la taxa d'ocupació UCI per Covid-19, aquesta es manté en risc baix, un 5,5 per cent. En total, hi ha 19 persones ingressades en vigilància intensiva per coronavirus, de les quals 16 són a Mallorca i tres, a Eivissa. Pel que fa al nombre d'hospitalitzats en planta, a dia d'avui se situa en 72 pacients -56 a Mallorca i 16 a Eivissa.

D'altra banda, les Balears han administrat 1.596.719 vacunes contra el coronavirus. Actualment, 853.467 persones tenen una dosi de la vacuna, un 82,47%, i 838.706 persones tenen la pauta completa, un 81,04%.