Conservació de la natura: demanen la col·laboració ciutadana per rescatar virots grossos

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, la Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI) i l'Acord per a la conservació dels albatros i petrells (ACAP) reactiven la campanya de divulgació ciutadana per a recuperar aus marines que puguin caure a zones urbanes, enlluernats per les llums de la costa.

Així, segons ha informat el Govern aquest dissabte, aquests dies començaran a fer els primers vols els exemplars joves de virot gros ('Calonectris diomedea') que han criat als illots i penya-segats marins aïllats de nuclis poblats. «Alguns d'ells s'enlluernen i es desorienten a causa dels llums de vorera de mar i cauen a carrers i jardins. D'aquesta manera queden exposats a col·lisions, atropellaments i són més vulnerables als depredadors, com els moixos», han explicat.

Per això, Govern i entitats demanen la col·laboració ciutadana per, en cas de trobar un exemplar al carrer, ajudar-los a sobreviure telefonant a l'112 per informar sobre la localització i l'estat de l'au. Si es troba en una zona de perill «cal recollir-lo amb cura amb l'ajuda d'una tovallola i deixar-lo en una capsa ventilada fins que el venguin a cercar. En cas de trobar un animal mort, també és important informar de la troballa, per tal de millorar la informació d'exemplars afectats i identificar zones crítiques».

A més de la campanya de col·laboració ciutadana, la Conselleria, a través dels Agents de Medi Ambient, distribueix pòsters informatius en les zones de més incidència.

Segons el Govern, «els llums artificials són els responsables d'una alta mortalitat en les aus marines del món». A les Illes, a més del virot gros, també es veu afectada la noneta ('Hydrobates pelagicus') i el virot petit ('Puffinus mauretanicus'). Tot i que aquestes darreres realitzen els primers vols en altres èpoques de l'any.

El virot gros és una espècie catalogada com a vulnerable a nivell estatal. Les Illes Balears registren la població més important de la subespècie melitensis de la Mediterrània occidental. A l'arxipèlag, es coneixen sis àrees de cria, principalment als illots de la Reserva Natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent i a l'arxipèlag de Cabrera.