L'ICAIB insta el Parlament a nomenar el Síndic de Greuges: «El retard, de prop de 30 anys, priva els ciutadans d'una institució que protegeix els seus drets»

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) ha acordat, en la sessió del 1r d'octubre, i a proposta de la Comissió de Drets Humans, instar el Parlament a iniciar el procés per al nomenament del Síndic de Greuges.

La institució recorda en l'escrit dirigit a la Comissió d'Afers Socials, Drets Humans i Esports del Parlament, que es va crear per la Llei 1/1993, de 10 de març, que, en la disposició addicional primera, establia un termini d'un any -des de l'entrada en vigor de la norma, per a dur a terme el nomenament del Síndic.

«L'important retard, de 28 anys, en fer efectiva aquesta previsió normativa ha privat els ciutadans d'una institució que té encomanada, ni més ni menys, que la protecció i la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans de les Illes Balears, així com el control ordinari i la supervisió de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les autoritats i el personal que depenen d'ella», remarquen en l'escrit.

Funcions que donen «bon compte de la importància que, de cara a reforçar la protecció dels drets dels ciutadans, té aquesta institució», i que motiven que la Junta insti el Parlament a activar, el més aviat possible, el procés corresponent que permeti disposar d'una figura destacada en la protecció dels drets de les persones.