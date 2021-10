El Consell de Mallorca promociona l'illa com a destinació cultural i idiomàtica, però oblida el català

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Turisme i Esports, ha llançat una acció de promoció de l'illa com a destinació turística per estudiants universitaris estrangers que volen aprendre castellà.

La institució insular ha explicat aquest divendres que l'objectiu de l'activitat és «promoure productes turístics nous i, en aquest cas, atreure un perfil de visitants que mostren especial interès per altres productes de caràcter desestacionalitzador, com el cultural o el gastronòmic».

Amb aquesta acció, el Consell pretén donar a conèixer el castellà com a llengua estrangera, incentivar el coneixement sobre Mallorca i promoure un turisme segur «en aquest moment de reactivació sectorial».

Els participants, joves universitaris procedents d'Itàlia i Alemanya, formen part del grup de guanyadors de la gimcana virtual organitzada per la Federació Espanyola d'Escoles d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Fedele).

Així mateix, aquesta ha comptat amb el suport de TurEspaña, l'Institut Cervantes, diferents ambaixades i conselleries de turisme de l'Estat i el Consell de Mallorca, entre altres.

Els alumnes visitaran l'illa durant 15 dies i la seva estada s'estructurarà en dues fases: una centrada en la formació i una altra, a conèixer l'illa en profunditat.

En aquest sentit, des del 4 d'octubre i fins al dia 10, passejaran per diferents municipis com Alcúdia, Valldemossa, Sóller i Palma, per a conèixer «de primera mà la gastronomia i els productes locals, culturals i artesans de Mallorca», han conclòs.