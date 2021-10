Alerta Solidària i l'Esquerra Independentista de Mallorca denuncien la imposició del castellà als recursos d'alçada

Des d'Alerta Solidària i el conjunt de l'Esquerra Independentista de Mallorca volen denunciar el darrer gest impositiu de l'aparell judicial espanyol pel que fa a la llengua: «Fa anys que denunciam com un dels elements més importants de la repressió exercida per part de l'Estat espanyol és l'econòmic. Les multes imposades contra militants i activistes de l'Esquerra Independentista representen un degoteig constant amb un únic objectiu: el desgast econòmic del nostre moviment».

Tot i que no sempre es fan públiques, les multes són una constant, i es produeixen en contextos molt diversos: en manifestacions, durant la realització de propaganda política, etc. «La solidaritat i el compromís que ens envolten són el que fa possible fer front a aquest assetjament permanent», expliquen.

Des d'Alerta Solidària sempre s'ha treballat per a donar la màxima defensa legal a les persones que pateixen aquesta repressió econòmica. Així, habitualment s'interposen tot tipus de recursos legals per a denunciar el caràcter polític i sovint arbitrari d'aquestes multes. Aquests recursos sempre s'interposen escrits en llengua catalana, i al darrers anys, acompanyats amb l'exigència de ser resposts també en la nostra llengua. La novetat que ha motivat aquest comunicat és que ara, l'Estat exigeix que els recursos d'alçada—que duen les multes a una instància legal superior—estiguin redactats en castellà.

«Volem denunciar aquesta mesura impositiva, que desgraciadament no ens sorprèn, i que emmarcam dins l'assalt general contra la llengua catalana que observam darrerament. La lluita per la llengua ha estat una lluita fonamental tant de l'Esquerra Independentista com dels moviments populars i socials de Mallorca en general. Tingué un pes clau en la vaga indefinida d'educació de 2013, i darrerament apareix en l'augment de les denúncies d'agressions lingüístiques—particularment en la sanitat pública— i en el rebuig davant l'anunci del PSOE de la voluntat d'augmentar les hores lectives en castellà.

Contra la repressió i els atacs a la nostra llengua, seguirem fermes», han remarcat.