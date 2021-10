El Servei de Vigilància de la Posidònia realitza més de 144.500 actuacions durant aquesta temporada

El Servei de Vigilància de la Posidònia ha realitzat, aquesta temporada, un total de 144.513 actuacions arreu de les Illes Balears. D’aquestes, 9.835 corresponen a embarcacions informades; 7.062 a les assessorades –aquelles que han contactat directament per saber si fondejaven correctament–; i 121.904 a les comprovades per a saber si estaven sobre posidònia o no. En total, se n’han hagut de moure 5.712 un 4,7% de les que s’han comprovat, un percentatge tres punts inferior a la de l’any passat.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha presentat aquest dijous el balanç de la campanya, que va començar, a les Pitiüses, el passat 15 de maig i va acabar el passat 30 de setembre. Mir ha incidit en el fet que, cada any, el percentatge d’embarcacions que s’han hagut de moure sigui inferior: «Que any rere any minvin les barques que hem de moure demostra no només que el Servei és més eficient, sinó que les embarcacions coneixen la normativa i que la consciència ciutadana creixent fa ser més sensibles a la protecció de la posidònia».

Mir ha destacat també la utilitat de les noves eines que enguany s’han posat a l’abast de la ciutadania: l’aplicació mòbil que recull la cartografia completa de la posidònia i el Telèfon Posidònia. «El canvi d’hàbit entre els navegants es fa palès, igual que la utilitat de les eines que hem engegat. A Mallorca especialment, el fet de comptar amb l’aplicació ha disminuït els impactes de fondeig sobre posidònia», ha explicat.

Per illes, Formentera ha estat on més actuacions s’han fet. Les cinc embarcacions que hi treballen han realitzat un total de 69.942 actuacions, de les quals 1.863 corresponen a informar les embarcacions; 737 a assessorar-les; 66.518 s’han comprovat, de les quals se n’han hagut de moure 824.

A Mallorca, les cinc embarcacions del Servei han dut a terme 57.510 actuacions, 5.395 de les quals correspondrien a informacions i 3.109 a assessorament. Un total de 45.785 embarcacions han estat comprovades, de les quals se n’han mogut 3.221.

Pel que respecta a Eivissa, les tres embarcacions hi han realitzat 9.424 actuacions. Se n’han informat 999, assessorat 749 i comprovat 7.008, de les quals se n’han hagut de moure 668.

A Menorca, s’han dut a terme 7.637 actuacions. Les tres embarcacions que presten el servei han informat 1.578 embarcacions; n’han assessorat 2.467 i s’ha comprovat el fondeig de 2.593. D’aquestes, se n’han mogut 999.

El conseller ha mostrat la satisfacció general per les xifres de la campanya d’enguany, però ha volgut subratllar «l’augment important de la pressió nàutica, un increment que s’ha notat especialment a Menorca». «Les zones on actuam són aquelles que pateixen major pressió, i és positiu que s’hagin arribat a moure aquestes embarcacions abans que danyessin més la posidònia», ha dit Mir, que ha afegit que «hem de treballar de forma conjunta com a administracions i, per una banda, incrementar la vigilància i, per l’altra instal·lar els camps de boies que pertoquen».

Enguany, s’han posat en marxa l’aplicació mòbil, que ha rebut gairebé 570 descàrregues, així com el Telèfon Posidònia i la pàgina web atlasposidonia.com, finançat a través del fons de l’Impost de Turisme Sostenible. Pel que fa al telèfon, ha rebut 289 consultes a través de missatgeria instantània o trucades, mentre que 3.411 persones han visitat el web.

Cal recordar que, a les 15 embarcacions del Servei, dedicades únicament a la vigilància del fondeig sobre posidònia, s’hi han de sumar les embarcacions de suport de les reserves marines, dels espais naturals protegits, de la Guàrdia Civil i dels Agents de Medi Ambient.

D’altra banda, els Agents de Medi Ambient han aixecat 62 actes a embarcacions per fondejar sobre posidònia.