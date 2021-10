[VÍDEO I TEXT] Carlos Gómez: «Qui vulgui emprar el català davant la justícia ho ha de poder fer amb tota seguretat jurídica i confiança»

La passada setmana es va presentar, a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la campanya 'La justícia també en català'.

Reproduïm el text sencer de la important intervenció del president del TSJIB, Carlos Gómez, i també el vídeo del seu parlament.

«Quan la directora general de política lingüística em va parlar per primer pic de la campanya 'La justícia també en català' tot d'una hi vaig veure aspectes positius en el seu plantejament que feien necessària la participació en ella del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Per això, la Sala de Govern d'aquest TSJ, en la seva sessió de 2 de juny de 2021, va decidir prendre part en aquesta iniciativa del Govern Balear i elevar la seva resolució al Consell General del Poder Judicial. La comissió permanent d'aquest òrgan constitucional, en la seva reunió de 21 de juliol de 2021, va ratificar l'acord de la Sala de Govern i va autoritzar expressament el TSJ de les Balears a donar suport a la campanya. Com a president del TSJ he d'agrair a la magistrada Victòria Crespí la seva intervenció en el disseny i primeres passes de la campanya que avui presentam. El seu coneixement del món judicial conjuntament amb el seu compromís amb el català demostrat al llarg de tota la seva trajectòria professional, han resultat especialment valuosos per a definir els principis així com els trets essencials de la campanya. Els aspectes positius de la campanya 'La justícia també en català' que avui presentam, són, al meu parer, els següents:

1 - En primer lloc, el seu caràcter inclusiu. El títol de la campanya, amb la utilització de l'adverbi 'també' ja és prou significatiu. La campanya no pretén excloure res ni ningú sinó, al contrari, incloure persones que es podien haver sentit alienes o estranyes a l'administració de justícia pel fet de no poder emprar en ella, amb facilitat, el català. No es tracta, evidentment, d'excloure el castellà sinó de fer possible l'ús d'ambdues llengües, castellà i català. I això es reflecteix no tan sols al títol, sinó també al contingut de la campanya consistent en accions dirigides a informar als ciutadans del seu dret a utilitzar el català als jutjats i a facilitar als operadors jurídics, eines perquè ells puguin també emprar el català en l'exercici de la seva professió, formació, diccionaris jurídics castellà-català i aplicacions informàtiques per la traducció automatitzada de texts.

2 – El segon aspecte positiu d'aquesta campanya és l'amplitud i diversitat dels àmbits professionals implicats: advocats, procuradors, graduats socials, col·legi de registradors, etc. Alguns dels representants d'aquestes entitats corporatives es troben aquí i els vull donar expressament les gràcies per participar en una iniciativa com aquesta que no reportarà als respectius professionals beneficis ni econòmics ni corporatius, i que tan sols està guiada per la finalitat altruista i ciutadana de promoure l'ús del català en un àmbit, com és el del dret, que no ha resultat fins ara propici.

3 – En tercer lloc, participar en aquesta campanya és contribuir a fer efectiu un dret reconegut a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la Llei Orgànica del Poder Judicial. Els jutges i jutgesses estam compromesos amb aquesta finalitat en virtut, precisament, de la funció que ens correspon de tutela dels drets dels ciutadans no tan sols en les nostres sentències, sinó també en totes les nostres actuacions com a membres de la judicatura. Exercir un dret no pot ser un acte heroic pels ciutadans, sinó un acte de normalitat. Qui vulgui emprar el català davant la justícia ho ha de poder fer amb tota seguretat jurídica i confiança.

El llançament de la campanya és tan sols això, un acte d'inici que, per la seva pròpia naturalesa, és generador d'esperança. Però no ens podem quedar aquí. Això ha de continuar amb accions d'implantació i de seguiment que són de vegades difícils i en les quals participarem amb la resta d'institucions i entitats, de manera que aquestes expectatives que avui aixecam no resultin frustrades.

En Josep Pla, al seu 'Quadern Gris', narra una anècdota que m'agradaria reproduir aquí: com vostès saben, en Pla era un mal estudiant de dret. No hi havia manera que acabàs la carrera. Per estimular el seu interès a son pare no se li va ocórrer altra cosa que organitzar una visita d'en Josep al jutjat de Palafrugell. El pare d'en Josep Pla coneixia l'oficial del jutjat i varen acordar que en Josep hi aniria a veure com funcionava la justícia des del punt de vista pràctic. El dia assenyalat, en Josep Pla es va presentar al jutjat de Palafrugell i hi va passar tota la jornada. Hi va haver un detingut i es varen practicar diverses diligències. En Josep Pla no va tornar pus al jutjat. Uns dies després es va trobar pels carrers de Palafrugell amb l'oficial del jutjat i aquest li va demanar com així no hi havia tornat. En Josep Pla va contestar: «és que sap que passa, la justícia vista de prop desmereix una mica».

Idò per tal de que això no passi, per tal que aquells que vagin un dia al jutjat a exercitar els seus drets i ho vulguin fer en català no quedin decebuts, compten tots els ciutadans d'aquestes illes amb el suport i la implicació directa del seu TSJ en el desenvolupament de la campanya 'La justícia també en català' que avui presentam».

Carlos Gómez

President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears