L'expresident de l'APB declara aquest dilluns com a investigat pel cas Ports

L'expresident de l'Autoritat Portuària de les Balears (APB), Joan Gual de Torrella, ha estat citat aquest dilluns per a declarar com a investigat pel presumpte cas de corrupció que afecta l'organisme, al costat d'altres càrrecs de l'APB i una advocada de l'Estat.

En concret, Gual de Torrella està citat a les 09.30 hores al Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, més d'un any després de la seva detenció a l'estiu de 2020.

L'interrogatori versarà sobre l'única peça de el cas sobre la qual s'ha aixecat el secret de sumari, un presumpte tripijoc del concurs per a la gestió d'amarratges a Menorca. Amb tot, com a investigat, l'expresident de l'APB pot acollir-se al dret a no declarar.

Després Gual de Torrella han de comparèixer l'exdirector de l'APB i una advocada de l'Estat que exercia com a assessora jurídica del Consell d'Administració de l'APB en la data dels fets que s'investiguen. Amb aquestes declaracions conclourà la prova aquest dilluns.

Dimarts estan cridats a comparèixer l'excap de l'àrea de gestió, l'excap d'explotació i un tècnic de l'APB de Menorca; i dimecres i dijous es preveu prendre declaració a l'expresident de la patronal menorquina d'empreses nàutiques (Asmen) i els responsables d'algunes de les empreses involucrades en el concurs.

Aquesta peça es va incoar arran d'una querella presentada per la Fiscalia Anticorrupció. L'acte de la jutge xifrava en uns 300.000 euros el perjudici econòmic per a l'administració portuària pel suposat tripijoc en aquest concurs, que es va dur a terme l'any 2017.