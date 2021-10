Atacs contra la natura: quinze aus protegides han ingressat enguany al COFIB afectades per trets de perdigons

El Servei de protecció d'espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori du comptabilitzats, enguany, 15 ingressos d'aus protegides, la immensa majoria de les quals són rapinyaires, al centre de recuperació de fauna del COFIB afectades per trets de perdigons. D'aquests, una tercera part, cinc, han ingressat a partir de dia 15 d'agost, quan començava la mitja veda, període en el qual es pot caçar amb escopeta la guàtlera, la tórtora turca, el tudó, el colom salvatge, el conill i la llebre.

Per espècies, el nombre d'aus afectades ha estat el següent: 5 falcons peregrins ('Falco peregrinus'), 5 milanes ('Milvus milvus'), 1 xoriguer ('Falco tinnunculus'), 1 àguila calçada ('Aquila pennata') i 1 aligot ('Buteo buteo').

Les dades es donen a conèixer en col·laboració amb SEO/BirdLife coincidint amb el 'Dia de les Aus' per a incidir en la sensibilització vers aquesta problemàtica. I és que, segons ha explicat Medi Ambient, «en molts de casos, els animals tirotejats tenen molt mal pronòstic, morint a causa de les ferides provocades pels tirs que no poden superar, o si se salven, queden normalment irrecuperables, havent-los d'amputar ales, potes o perdent un ull, etc».

S'ha de tenir en compte que el nombre d'animals que arriba als centres de recuperació es calcula que és un 5% dels exemplars que s'han tirotejat al camp, i que hi moriran sense ser trobats. Les noves tecnologies i els dispositius GPS de seguiment via satèl·lit faciliten en alguns casos la troballa de les aus tirotejades.

El Govern, a través del Servei d'Agents de Medi Ambient, ha iniciat protocols conjunts amb el Consell de Mallorca i els seus Agents de Medi Ambient de Caça, per afrontar aquesta situació. Aquests protocols (que inclouen la inspecció minuciosa dels vedats on s'han trobat els exemplars tirotejats i la investigació dels possibles infractors) estan emmarcats en els objectius del Pla Terrasse de Recuperació, Conservació i Seguiment dels Rapinyaires diürns de les Balears, d'eliminació dels trets intencionats als rapinyaires.

Finalment, tal com ha recordat Medi Ambient, «la mort d'una espècie protegida és una infracció tipificada com a greu per la Llei Balear de Caça, implica no sols una sanció pecuniària sinó també la pèrdua de llicència de caça, inhabilitació per obtenir-la durant anys, i pot donar lloc fins i tot a responsabilitats penals quan l'afecció recau sobre espècies catalogades com a Vulnerables o en Perill d'Extinció».