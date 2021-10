[VÍDEO] Josep de Luis: «El català és la llengua pròpia de les Balears per Història i per Dret»

Aquest dijous s'ha fet al pati de Can Berga, la presentació de la campanya 'La Justícia, també en català', promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) i el Govern, al costat d'altres organismes i entitats com l'Obra Cultural Balear, amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana a l'Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics.

En nom de l'Obra Cultural Balear, va intervenir en la presentació de la campanya, Josep de Luis, president de l'entitat i misser en actiu.

De Luis ha considerat que hi ha una visió negativa que pot veure el món de la Justícia com a «poc permeable» a l'ús del català, i el plantejament optimista que és el que el contempla com un àmbit amb molt de potencial per millorar.

«El català és la llengua pròpia de les Balears per Història i per Dret» va declarar el president de l'OCB.