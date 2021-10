El Govern gasta 2 milions d'euros per a regalar a policies espanyols 12 habitatges a Eivissa

Les obres de rehabilitació de l'edifici de Sa Penya per a construir 12 habitatges municipals han finalitzat, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa. Els habitatges estaran destinats a funcionaris de la Policia espanyola

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha visitat l'immoble al costat de responsables polítics municipals i insulars. Les obres han estat finançades pel Consorci Patrimoni de la Humanitat.

El Batle, Rafa Ruiz, ha assenyalat que estan vivint un «moment històric» per al barri, on s'han impulsat transformacions importants en el nucli històric de la ciutat.

«Durant dècades els governs municipals han intentat, amb més o menys èxit, afrontar la situació de Sa Penya», ha explicat Ruiz, destacant que ara s'ha arribat un punt d'inflexió per a aconseguir «el canvi que el barri necessita».

El conseller ha afirmat que la inversió pública «aquí té molts objectius perquè es recuperen espais d'infrahabitatges, però també serveix per a mostrar les possibilitats del barri, incentivant així la inversió privada».

«Com a Govern estam molt contents que aquests habitatges estiguin disponibles per a funcionaris de Policia Nacional i aquesta actuació se suma a les realitzades des del Ibavi per a incrementar el parc públic d'habitatges», ha expressat Marí.

Les obres han consistit a rehabilitar els habitatges situats entre els carrers Alt i Retir, passant de 44 infrahabitatges a 12, amb un pressupost de 1,9 milions.

Així mateix, s'han executat millores d'urbanització amb una inversió de 690 mil euros per a renovar instal·lacions i soterrar el cablejat. En aquests moments es tramiten dos expedients per a completar aquesta operació, com és la compra de mobiliari per als habitatges.

Les cases tenen entre 45 i 75 metres quadrats, situats en una superfície de 940 m² distribuïts en tres nivells.