Son Bonet Pulmó Verd considera «hipòcrita» el discurs del Govern espanyol de lluita contra el canvi climàtic davant la previsió de creixement d’Aena

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd considera una «hipocresia» tot el discurs i les «poques passes» fetes en la lluita contra el canvi climàtic i l’adopció de l’Agenda 2030 (de la qual un dels objectius és aquesta lluita contra el canvi climàtic i un altre l’accés a l’energia assequible i no contaminant).

Les darreres notícies que estan arribant sobre els possibles inversions en infraestructures aeroportuàries a les Illes Balears són «un exemple clar d’aquesta afirmació», han remarcat. A més, han afegit que «no es pot estar lluitant contra el canvi climàtic i intentar ampliar una de les infraestructures que més contaminació genera (el transport aeri). A més de ser una aposta per un transport que també és un gran consumidor d’energies fòssils».

De la mateixa manera, consideren que l’aposta de creació de megaparcs fotovoltaics d’Aena no són la solució ni per a una transició energètica ni compensen la gran petjada ecològica que genera aquesta empresa pública participada. Per tant, consideren que la creació d’aquests megaparcs per a combatre el canvi climàtic, mentre no hi hagi una planificació seriosa del model de transport aeri i una regulació per tal d’evitar la creació de megaaeroports com el de Son SantJoan, és «fer retxes dins l’aigua».

«Des de la visió tècnica purament, Son Bonet pot suposar la creació d’un megaparc solar més fàcil d’instal·lar que a les cobertes de Son SantJoan, però per tots els motius abans expressats i pels motius que duim exposant i denunciant des de la Plataforma de Son Bonet, aquesta infrastructura té una nul·la acceptació a tota l’Illa», ha destacat la Plataforma.

Son Bonet Pulmó Verd recorda els motius:

- Son Bonet és una compensació històrica acordada amb els diferents consistoris de Marratxí per les molèsties de l’Aeròdrom de Son Bonet.

-És una zona que figura a les diferents planificacions urbanes com a zona verda i Espai Lliure Públic a dins una zona densament urbanitzada.

- És una zona d’intens ús públic per part dels marratxiners i marratxineres.

- És de facto una zona que suposa un corredor verd per la fauna de la zona. Tot i que des de fa anys es reclama una regeneració natural per convertir-ho en un Pulmó Verd o Bosc Urbà.

- Per què té el rebuig de la població i de les administracions locals (Ajuntament de Marratxí, Consell de Mallorca i Govern Balear).

- Perquè suposaria un gran impacte social, ambiental i econòmic per als nuclis de Pont d’Inca, Pla de Na Tesa, Son Llatzet i Ca’s Capità.

- Perquè a l'aeroport de Son SantJoan hi ha prou superfícies per a més d’un megaparc fotovoltaic en cobertes, terrats i espais lliures del propi aeroport.

Per tot això, reclamen a Aena i al Govern de l'Estat la desestimació immediata del projecte de megaparc fotovoltaic i reclamen la creació d'un «vertader pulmó verd i bosc urbà».