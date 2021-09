La Fiscalia de les Balears, a favor de demanar el Certificat Covid en les discoteques

La Fiscalia de les Balears s'ha mostrat a favor de l'ús del Certificat Covid per a l'accés a les discoteques a partir del pròxim 8 d'octubre i l'aplicació de la mesura queda ara a l'espera del que decideixi el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB).

El Consell de Govern va acordar dilluns passat reobrir l'oci nocturn a les Balears amb un aforament màxim del 75 per cent, amb els clients asseguts a taula i l'obligatorietat de dur màscara en la pista de ball.

No obstant això, l'ús del Certificat quedava condicionat a la decisió de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) a qui es va demanar autorització per a sol·licitar el document per a entrar a les discoteques i sales.