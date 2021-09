Comença la construcció de la cinquena estació d’ITV de Mallorca a Son Bugadelles

El contracte per a la redacció del projecte, l’execució de l’obra i la dotació de subministraments de la cinquena estació d'ITV de Mallorca, tramitat pel Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell, que estarà situada al polígon de Son Bugadelles (Calvià), ha estat adjudicat i formalitzat.

La futura estació d’inspecció tècnica de vehicles suposarà una instal·lació «altament modernitzada» en comparació amb les actuals. Disposarà de quatre línies d’inspecció (dues de vehicles lleugers i dues d’universals tant per a vehicles pesants com lleugers), a més d’una cabina d’inspecció per a vehicles de dues rodes.

L’estació estarà formada per un edifici de dues plantes, a fi d’optimitzar al màxim les dimensions de la parcel·la, acordada mitjançant conveni amb l’Ajuntament de Calvià. I a la planta superior hi haurà les oficines de la secció administrativa, entre altres dependències. L’enllumenat, tant de la nau com de la resta de l’edifici, serà de baix consum i disposarà de plaques fotovoltaiques.

«Aquesta estació nova suposarà la millora definitiva per al servei d’ITV de l’illa. En els dos primers anys de legislatura hem aconseguit, no sols reduir dràsticament les llistes d’espera dels cinc mesos que ens trobàrem a l’inici als pocs dies que tenim ara per a totes les estacions, sinó que, a més, hem baixat les taxes fins a dues ocasions, i ens hem convertit, així, en el territori amb els preus per a passar la ITV més econòmics de tot l’Estat. La rebaixa total ha estat de gairebé un 50 %», remarca el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, que afegeix a aquestes iniciatives la posada en marxa de l’estació temporal mòbil de Calvià.

«Ara tancarem el cercle construint aquesta instal·lació nova, moderna i definitiva, tot això sense augmentar tarifes, i aconseguirem, a més, oferir un servei millor a la ciutadania i descentralitzar, en situar-la en una zona de l’illa que mancava d’una estació pròxima, amb el perjudici mediambiental que suposava a l’efecte de mobilitat i desplaçaments», conclou Sevillano.

A més, com a novetat respecte a la resta d’estacions de l’illa, s’està treballant en la possibilitat de disposar d’una marquesina àmplia en un dels laterals de la nau, a l’efecte de protegir tant del sol com de la pluja els usuaris de l’estació i crear, així, un «espai molt més amable i còmode».

Les previsions temporals de redacció del projecte, d’execució de l’obra i de dotació de subministraments són d’11 mesos, a comptar des del moment de formalització del contracte, el 9 d’agost.

El cost final de l’adjudicació ha estat d’1.908.880,04 €, i es preveu l’entrada en funcionament de l'estació d'ITV per a finals de 2022.