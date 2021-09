[VÍDEO] El GOB documenta l’impacte del fondeig il·legal a la badia de Pollença

«Desenes (si no centenars) de 'morts' (punts de fondeig) s’estenen a la badia de Pollença a l’entorn del port esportiu. Les cadenes d’aquests fondejos, per l’efecte del borneig, arrasen contínuament la praderia de Cymodocea nodosa, una planta fanerògama parenta de la posidònia», ha denunciat el Grup Balear d'Ornitologia (GOB) aquest dimarts.

Voluntaris del GOB han documentat la situació i han presentat les imatges en aquest vídeo:

Les praderies de Cymodocea, que solen ocupar llocs arrecerats i de poca profunditat, estan en regressió a les Illes Balears a causa de l'empitjorament de la qualitat de les aigües a les badies, o directament per l’impacte del fondeig com en aquest cas. A més, estan amenaçades per les previsions del Pla General de Ports de les Illes Balears (actualment en tramitació) que possibilitarà l’augment d’embarcacions (en nombre i eslora) als espais on viu.

En el cas de la badia de Pollença, els ecologistes recorden que, a més, es tracta d’un espai que forma part de la Xarxa Natura 2000 i que gaudeix de la consideració de Lloc d’Importància Comunitària (LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia), i per tant es troba emparat per la directiva europea d'hàbitats (92/43/CEE).

Davant aquesta situació, el GOB demana a les autoritats competents (Conselleria de Medi Ambient i Territori, i Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica) que: