Educació implantarà una plataforma de jocs educatius als centres de les Balears

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, s’ha reunit amb els responsables de Chessforedu (EducaEscacsIB), Pep Suárez i Fran Otero. És una plataforma que, a partir de jocs d’escacs, desenvolupa minijocs educatius i que s’implantarà aquest curs 2021-2022 als centres públics i privats concertats de les Illes Balears.

Es tracta d’una iniciativa pionera a tot l’Estat que ofereix serveis educatius i eines que ajuden en els processos formatius, com són la concentració, l’autoestima, la presa de decisions i el pensament crític.

EducaEscacsIB: un nou enfocament per a aplicar jocs d’estratègia a l’aula

L’objectiu d’aquesta plataforma és proporcionar els coneixements i les habilitats, les eines i els materials perquè introdueixin aquests jocs de diverses formes interessants i emocionants i fomentar així les habilitats matemàtiques, lògiques i creatives. Els nins que juguen a jocs d’estratègia, com els minijocs d’escacs, es beneficien de la millora dels seus nivells de concentració i d’una major confiança en la resolució de problemes.

Mitjançant un nou enfocament, el mètode SMART, s’apliquen els jocs d’estratègia a l’aula i es donen prioritat als objectius i mètodes educatius.

La inscripció a la plataforma EducaEscacsIB, adreçada a tots els centres públics i concertats de les Balears, podrà fer-se del dia 5 al dia 22 d’octubre a través de l’adreça electrònica inscripcions@educaescacsib.cat.

Està prevista la impartició de cursos de formació del professorat per al desenvolupament professional a través de formació presencial per videoconferència i aprenentatge a distància. Cada centre inscrit haurà de nomenar una persona responsable per a coordinar i fer el seguiment de la plataforma EducaEscacsIB al centre educatiu.