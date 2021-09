Gairebé 5.000 persones signen per la «flexibilització urgent» de la màscara als patis de les escoles de les Balears

Prop de 5.000 persones han signat per a demanar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional la «flexibilització urgent» de l'ús de les màscares en els exteriors de les escoles de les Balears.

Segons ha valorat plataforma 'Mascareta al pati no' aquest divendres en una nota de premsa, davant les declaracions del conseller March que ha proposat posposar la revisió de l'ús de les màscares en els exteriors de les escoles al mes de gener, «la mesura extraordinària és força rellevant per als menors com per a fer una revisió quinzenal si cal, de la mateixa manera que s'ha fet amb altres sectors com la restauració». «No hi ha cap raó científica per a esperar un trimestre sencer a fer-ho», ha afegit.

Per a la Plataforma, els altres arguments exhibits per part del conseller March, com la prudència i la no vacunació dels nins de Primària, «no es basen tampoc en evidència científica». Així, ha assenyalat, per una banda, que la vacunació en menors de 12 anys de moment no està prevista ni recomanada i, de l'altra, que aquesta «no aturaria la transmissió».

Respecte a la prudència, han apuntat que hi ha països europeus que avalen la flexibilització de l'ús de les màscares als pati de les escoles, «l'últim, França, que davant la baixada dels casos, ha decidit retirar-la no només a l'exterior sinó també a l'interior de les escoles de zones amb baixa incidència perquè, segons el portaveu del Govern, és una mesura que perjudica la salut i l'aprenentatge dels menors».

A les Balears, en canvi, «amb una incidència a la baixa, mantenint patis amb grups bombolla i unes dades líders de vacunació, es manté la màscara sense cap previsió de revisió durant un trimestre sencer», han lamentat.

A més, ha afegit, «es dona el fet que després de Nadal, tal com va passar l'any passat, s'espera de forma lògica una pujada de la incidència, de manera que les famílies signants dubten que sigui realment un moment probable per a relaxar mesures».