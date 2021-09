Ben Amics inaugura una nova seu per a millorar la qualitat de l'atenció al col·lectiu LGTBI

L'associació Ben Amics ha inaugurat aquest dijous la seva nova seu, situada al carrer Guillem Galmés, davant la necessitat d'un espai amb més opcions per a continuar creixent i poder assegurar la qualitat dels serveis en formació i atenció al col·lectiu LGTBI.

A la inauguració del local han assistit, entre altres autoritats del Consell de Mallorca i del Govern, la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol. Armengol ha estat rebuda per la presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, qui ha dit unes paraules per a celebrar la inauguració del nou local. La presidenta del Govern ha agraït durant l'acte a Ben Amics el treball realitzat per l'Associació durant tants d'anys a les Balears per a lluitar pels drets del col·lectiu LGTBI.

Entre les novetats que ofereix aquest espai, es troba una sala específica per al Servei d'Atenció Integral al col·lectiu LGTBI del Consell de Mallorca, que gestiona l'entitat, i una sala d'atenció psicològica per a l'atenció a la joventut LGTBI.

A més, l'entitat ha aprofitat l'acte per a recordar que aquest dijous se celebra el Dia de la Visibilitat Bisexual. Segons han apuntat, en aquest moment històric d'auge de les agressions contra el col·lectiu és de vital importància visibilitzar i educar en diversitat sexual i de gènere.

Durant la inauguració, l'entitat ha anunciat les nominacions per a la Gala de Premis Siurell i Dimoni Rosa 2021, que tendrà lloc el proper 23 d'octubre al Teatre Xesc Forteza.