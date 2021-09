L'OCB recorda a Armengol que atacar la llengua catalana és «el camí més dret cap a l'oposició»

«Ara digueu: 'Ens mantindrem fidels

per sempre més al servei d’aquest poble'.»

Aquest dijous, Josep Rull i Andreu, exconseller de la Generalitat de Catalunya i expres polític, serà a Palma per participar en la 194ena Cantada per la Llibertat a la plaça de Cort i per presentar el seu nou llibre, titulat '1 dia d'octubre i 2 poemes. Al servei d'aquest poble' a Can Alcover, a partir de les 20.15 hores.