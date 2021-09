Gairebé 2.000 estudiants d'FP més que el curs passat comencen el curs a les Illes Balears

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i, Víctor Arjona, cap de departament d’aquesta Direcció General; han presentat les principals novetats del curs pel que fa a l’FP amb motiu de l’inici, aquest divendres, de les activitats lectives d’aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Per al curs 2021-2022 s’ha realitzat un important increment de l’oferta, ja que s’implanten 15 cicles nous, tres cursos d’especialització i s’ha diversificat i completat l’oferta amb 12 mòduls a distància, que permeten oferir aproximadament unes 1.260 places més de nova creació respecte a les que hi havia el curs passat. Des de la Conselleria s’ha destacat que l’increment d’oferta s’ha focalitzat en els graus mitjans, ja que és on es rep un major nombre de sol·licituds. De fet, dels 15 cicles nous, 10 seran de grau mitjà (CFGM), quatre de grau superior (CFGS) i un d’FP bàsica.

A més, també creix de manera destacada el nombre de docents, ja que s’incorporen enguany a les aules d’FP 205 professors més. Aquesta xifra inclou els 88 docents que s’incorporen enguany als centres educatius per impartir els certificats de professionalitat. Cal destacar que a partir del curs 2021-2022 els centres educatius es coordinen per generalitzar una oferta formativa per a l’ocupació integrada als centres. Seran els mateixos centres (instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional i CEPA) els que impartiran aquesta formació amb el personal docent propi.

En aquest sentit, convé recordar que aquesta setmana s’ha presentat l’increment del 40 % l’oferta de certificats de professionalitat, amb una inversió de 4,6 M€ i la previsió d’arribar a 1.665 alumnes. Per fer-ho possible els centres educatius obriran a la tarda.

A hores d’ara hi ha ja unes 16.700 alumnes matriculats en l’FP presencial. S’ha de tenir en compte que encara no ha acabat el període de matriculació de l’FP, tant per als alumnes dels cicles que es fan a distància, com per a aquells que no han aconseguit cap plaça en la primera fase del procés –als quals se’ls pot adjudicar una vacant que els interessi en la segona fase– i també per a aquells que presentin sol·licituds fora de termini a partir del 28 de setembre, sol·licitant cita prèvia. En aquest sentit, a dia d’avui tenint en compte l’evolució de la matrícula dels cursos anteriors i el nombre de sol·licituds pendents, se superan les del curs anterior.

Enguany es posarà en funcionament el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments d’FP de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

El Pla tendrà una durada de dos cursos escolars (2021-2022 i 2022-2023), i s’aplicarà a dos mòduls del primer curs del cicle i a dos mòduls del segon curs del cicle, els quals s’impartiran en una llengua estrangera (anglès, francès o alemany). La participació en aquest Pla Pilot, que és voluntària per als alumnes, els prepara per a proves conduents a titulacions oficials d’idiomes i facilita que participin en estades formatives a països de la Unió Europea.

El curs 2021-2022 el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres s’implantarà en 15 centres de Formació Professional en un total de 20 grups de diferents famílies professionals. Per illes, 10 centres són a Mallorca, 4 a Eivissa i 1, a Menorca.

Nous cicles i noves implantacions

En total, el nou curs disposarà d’una oferta de 454 grups de primer curs, 23 més que el curs passat: 89 d’FP bàsica, 211 de grau mitjà i 140 de grau superior en totes les modalitats i règims. En total, el nou curs incorpora 15 cicles nous, dels quals 2 seran de nova implantació, 2 seran cursos d’especialització i 12 seran mòduls a distància.

En el cas d’FP bàsica s’ha implantat el cicle d’Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives a l’IES Guillem Cifre de Colonya, a Mallorca.

Pel que fa als graus mitjans, s’ha implantat el cicle de Vídeo i Discjòquei i So a l’IES Isidor Macabich, a Eivissa, de la família professional d’Informàtica i Comunicacions. També a Eivissa s’ha implantat el cicle d’Informàtica i Comunicacions a l’IES Sa Colomina. A Mallorca són de nova implantació el cicle d’Estètica i Bellesa a l’IES Llucmajor i el de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar a l’IES Puig de sa Font. També a Mallorca s’han implantat el cicle de Farmàcia i Parafarmàcia a l’IES Marratxí i al CPFP ADEMA; el cicle d’Activitats Comercials, a l’IES Guillem Sagrera, i el cicle d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació, a l’IES Politècnic. A més, dins la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat s’implantaran enguany el cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència al CC La Salle i al CC La Purísima.

Quant al grau superior, a Mallorca s’implanta, relacionat amb sectors productius emergents, el cicle en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica a l’IES Llucmajor. També a Mallorca s’implantarà el cicle de Disseny i Moblament a l’IES Politècnic, i a l’IES Puig de Sa Font, el cicle de Direcció de Cuina. Finalment, a Menorca, a l’IES Joan Ramis i Ramis serà de nova oferta el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

Estudis d’FP a distància

A banda de l’oferta presencial, el curs 2021-2022 s’impartiran 12 mòduls a distància de 2 cicles formatius de grau mitjà, que completen l’oferta formativa del curs passat. Del cicle d’Emergències Sanitàries s’oferiran els mòduls de Teleemergències, Formació i Orientació Laboral, i Empresa i Iniciativa Emprenedora. Del cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència els mòduls que s’oferiran seran Destreses Socials, Formació i Orientació Laboral, i Empresa i Iniciativa Emprenedora.

FP dual

Cal tenir present que, del total dels cicles formatius, només alguns s’imparteixen en la modalitat d’FP dual. Concretament, en el present curs escolar s’imparteixen 15 cicles diferents, dels quals 7 són de grau mitjà i 8 de grau superior.

S’ha de destacar que en el curs 2020-2021, malgrat les dificultats imposades per la COVID-19, s’han formalitzat 120 contractes en modalitat dual, cosa que reflecteix el compromís per part de l’Administració educativa, les empreses i els alumnes envers aquesta modalitat formativa, el model d’implantació de la qual ha estat un mirall per al desenvolupament de la modalitat dual en la nova Llei de formació professional. El curs anterior (2019-2020) es varen formalitzar 107 contractes.

Els «màsters» de l’FP amplien las seva oferta a les Balears

Aquest curs s’ofereixen tres cursos d’especialització en quatre centres, que tenen com a objectiu complementar les competències de les persones titulades en formació professional de grau mitjà o superior segons el cas. Tenen una durada de 300 a 700 hores i completen la formació general dels cicles mitjançant una especialització concreta pensada per donar una resposta ràpida a les demandes del món industrial i empresarial.

D’aquesta manera, estarà disponible el curs d’especialització en Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació al CIFP Borja Moll i l’IES Sa Colomina i el curs d’Especialització en intel·ligència artificial i big data al CIFP Pau Casesnoves, on és de nova implantació. D’altra banda, es continuarà oferint el curs d’especialització en Forneria i brioxeria artesanals a l’IES Josep Sureda i Blanes