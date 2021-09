El Consell de Mallorca qualifica la temporada turística «d'atípica, però positiva» i insisteix a allargar-la

El Consell Assessor de la Fundació Mallorca Turisme s'ha reunit aquest dilluns per a analitzar l'actual temporada turística a l'illa, que han qualificat d'«atípica, però positiva», i presentar les diferents accions de promoció que han dissenyat fins a final d'any per a allargar-la.

Segons ha explicat el Consell de Mallorca aquest dilluns, la seva presidenta, Catalina Cladera, ha destacat que, ara, l'objectiu «és allargar la temporada a través de diferents estratègies i productes», com són «l'esportiu o el cultural», ha exemplificat.

Així mateix, ha qualificat aquesta situació com a «fruit dels esforços que, des de l'esclat de la pandèmia, s'han invertit per a poder remuntar la conjuntura generada per la Covid-19 i reactivar la indústria turística de Mallorca».

També ha posat en relleu l'estratègia de contenció contra el coronavirus en l'àmbit territorial i insular, així com el procés de vacunació.

Estratègies per allargar la temporada

Des del Consell han recordat que, a través de la Fundació Mallorca Turisme, estan desenvolupant diferents iniciatives per a allargar la temporada turística a l'illa.

Entre elles, han destacat l'estratègia de màrqueting amb els turístics estatals i internacionals, la de comunicació i relacions públiques amb els principals mercats emissors o les línies de suport al mercat local mitjançant les campanyes 'Gaudeix l'Illa' -que ja desenvolupa la seva tercera convocatòria- o 'Gaudeix l'Illa Sènior' -en marxa per a persones majors i persones jubilades-.

A més, el Consell sol·licitarà finançament dels fons europeus per a desenvolupar projectes de turisme «enfocats a un desenvolupament sostenible i cohesionat amb l'estratègia Agenda 2030».

Accions promocionals fins a final d'any

Entre les accions promocionals previstes fins a final d'any, la institució ha destacat «l'activa presència» que Mallorca tindrà en la 'World Travel Market de Londres', així com l'assistència a diferents fires de productes en tota Europa o les accions concretes sobre els productes més desestacionalitzadores.

Així mateix, tractaran de donar impuls al sector audiovisual a través de la Mallorca Film Commission per a, «no sols establir l'illa com un referent internacional en aquest àmbit, sinó també per a promocionar la seva imatge de destinació turística», han conclòs.