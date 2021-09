Més per Menorca demana «contundència» contra l'LGTBI-fòbia

Més per Menorca considera que l'augment dels atacs LGTBI-fòbics que s'està produint a l'Estat espanyol durant el darrer any és de màxima preocupació. Els menorquinistes condemnen els darrers fets ocorreguts a una manifestació neonazi que va recórrer els carrers de Madrid amb proclames contra el col·lectiu LGTBIQ+.

Els menorquinistes afirmen que «els moments que vivim demanen més contundència» per aturar aquesta xacra «que atempta contra la integritat i llibertat de les persones». Per això, demanen al Govern espanyol duresa pels fets ocorreguts i sobretot protocols per a evitar que es repeteixin, com per exemple, prohibir que aquestes organitzacions puguin sortir al carrer per suposar un perill públic.

Més per Menorca vol enviar un missatge de suport a tot el col·lectiu pels atacs rebuts aquests darrers dies i acompanyament a totes les víctimes de la violència LGTBI-fòbica.