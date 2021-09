El futur de la ràdio i la seva interacció a les xarxes socials centra la darrera sessió de les jornades dels 25 anys de dBalears

Les jornades per commemorar els 25 anys de dBalears celebrades aquest dissabte a Es Baluard amb el títol d''El futur dels mitjans de comunicació', han conclòs amb una sessió titulada 'El futur de la ràdio i la digitalització dels mitjans de comunicació', amb la participació d'Ines Mateu, periodista a IB3TV i Ona Mediterrània; Maria Antich, pedagoga, psicòloga i membre de l'equip d''El crepuscle encén estels' i Marian Colmillo, periodista i conductora del programa '21 Botons' a Ona Mediterrània. El debat ha estat moderat per Luis Garcia, conductor del programa 'Som divendres' a Ona Mediterrània i impulsor de RadioLab.

Mateu ha assegurat que «no entenc la ràdio fora de les xarxes socials. El programa 'Polo de llet' va connectar amb la gent per les xarxes». Colmillo, per part seva seva, ha considerat que «les xarxes són complementàries i poden crear un espai de relació amb el públic. Les xarxes socials hi han de ser i alimentar el públic cada dia». Antich, al seu torn, creu que encara és possible una ràdio «que no vagi lligada a les xarxes».

Objectius a les xarxes socials

Sobre els objectius que cerquen a les xarxes socials, Antich ha assegurat que a 'El crepuscle encén estels' és només publicitari. Colmillo, per part seva, ha explicat que al programa '21 botons' «si feim enquestes i interactuam amb l'audiència. Amb tot, per sobre de tot feim publicitat i alguna publicació d'esdeveniments especials».

Mateu, finalment, ha explicat que aprofita les xarxes socials «per tenir un diàleg amb l'audiència i sobretot amb els convidats. Cream família amb els convidats que han vengut al programa. Per exemple, si un convidat estrena un disc, aprofitam per ajudar-lo i nosaltres així generem contingut. També feim interacció amb altres perfils de Twitter. En resum, no ens limitam a anunciar dia i hora del programa a Ona Mediterrània».