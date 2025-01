La Guàrdia Civil utilitza els Reis d'Orient per a fer una publicació racista

La Guàrdia Civil ho ha tornat a fer. Aquest diumenge, aprofitant la festivitat de la Nit de Reis, l'institut armat espanyol ha fet una publicació a la xarxa social X, acompanyada d'una imatge de tres personatges amb la cara negra, que deia: «Si esta noche entran en tu casa tres tipos disfrazados, puede que sean los Reyes Magos... Pero ¿y si son Malhechor, Mangar y Va-Saltar?». «Van a tu casa, pero... no con regalos», remarca la imatge.

Les reaccions no s'han fet esperar amb missatges com: «La Guàrdia Civil utilitza tres reis negres per a exemplificar un delicte. No hi ha vida intel·ligent en aqueixa institució»; «L'han esborrar però s'han tret la careta. La Guàrdia Civil és plena de neonazis»; «La Guàrdia Civil, amb l'historial que té, intentant fer gràcia amb un acudit racista. Tenim un problema amb els Cossos i Fores de Seguretat de l'Estat, plagats d'ultres racistes».

A més, diversos ciutadans i polítics han exigit responsabilitats al Ministeri de l'Interior d'Espanya perquè acabi amb el racisme institucional.

Molta gent també ha fet notar que no és la primera vegada que la Guàrdia Civil fa ús d'aquest contingut insultant ja que al 2019 també el varen publicar i no va tenir cap conseqüència.