'Mazón criminal!' Nova manifestació massiva a València

Una nova manifestació per exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recorregut el centre de València aquest diumenge, 29 de desembre, per a mostrar «tota la ràbia que sent el poble valencià dos mesos després» de la catàstrofe, perquè no s'han depurat responsabilitats, perquè les ajudes no estan arribant, perquè encara hi ha garatges inundats».

Aquesta tercera protesta, convocada per desenes d'entitats socials igual que en les dues mobilitzacions prèvies, ha sortit passades les 18 hores de la plaça Sant Agustí, cap als carrers Xàtiva i Colom i Navarro Reverter, amb destinació a la plaça Amèrica.

Set tractors han obert la manifestació, aplaudits a la seva arribada pels manifestants. En la pancarta principal, encapçalant la manifestació després dels tractors, han estat presents veïns de municipis afectats, familiars d'algunes de les més de 220 víctimes mortals de les inundacions i professionals com bombers i una treballadora de l'112.

Durant la protesta, a la pancarta principal amb el lema 'Mazón dimissió' s'han unit fotos de familiars que han perdut la vida, un gran ninot de Mazón amb les mans tacades de sang, missatges com 'Heu matat al meu iaio', 'Mazón a presó', 'Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència' i 'Falten + Pampols per tapar tantes vergonyes'.

Les consignes «el president a Picassent» i «Mazón dimissió» s'han repetit al llarg de tota la manifestació, al costat d'altres crits com «assassí», «Ni oblit ni perdó, Mazon dimissió» i «més bombers i menys toreros».

Homenatge a llauradors i voluntaris

Una de les quatre coportaveus de les entitats, Alexandra Usó, ha destacat que en aquesta manifestació s'homenatja els agricultors que al costat de les persones voluntàries «varen estar des del primer dia llevant fang dels carrers quan encara l'administració no s'havia dignat ni a entrar».

Igualment, ha incidit en què l'objectiu d'aquesta protesta és exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seva «negligència»: «Volem que es depurin responsabilitats». Usó ha assenyalat que si el dia de la Dana «s'hagués avisat, no s'hagués arribat a més de dues-centes persones mortes».

Una altra de les coportaveus, Ana Mar Bueno Cardona, ha ressaltat que aquesta marxa busca «canalitzar i organitzar tot el malestar i tota la ràbia que sent el poble valencià dos mesos després, perquè no s'han depurat responsabilitats, perquè les ajudes no estan arribant, perquè encara hi ha garatges inundats».

«Hi ha molta gent que ha perdut la seva feina, que no els arriben les ajudes, i estam precisament aquí per canalitzar tot aquest dolor i per a rendir un homenatge a totes les persones que sí que van ser aquí des del primer dia donant la cara, com els llauradors i tots els voluntaris que varen acudir allà el primer dia quan les institucions fallaran. Estam així per tots ells i elles», ha subratllat.

Una altra de les coportaveus de les entitats, Anna Oliver, ha destacat que en la pancarta aquest diumenge els acompanyen familiars de les víctimes mortals o dels desapareguts. «Dos mesos després, ens sembla increïble que no s'estigui donant ni l'assistència psicològica ni l'assistència humana que aquesta gent necessita», ha indicat.

Finalment, una altra de les portaveus, Beatriz Cardona, ha lamentat que aquest Nadal «hi han hagut 226 cadires buides per les 223 persones que s'han trobat mortes i de les tres que continuen desaparegudes». «Per totes elles, per les seves famílies, que els ploraran tota la vida, la societat valenciana crida més fort que no els oblidarem».

Familiars de les víctimes

A la pancarta principal hi han estat familiars de les víctimes com Aitana Martínez, que va perdre al seu avi en les inundacions i ha ressaltat, en declaracions als mitjans, que demanen «justícia» perquè «als morts els han matat i no han assumit cap responsabilitat ni han dimitit».

Preguntada per si la Generalitat s'ha posat en contacte amb ella, ha asseverat que el Consell «no ha dit absolutament res»: «La meva mare ha sortit en molts mitjans de comunicació i encara així tampoc ho han fet. No els importem res i ens han deixat abandonats».

També ha encapçalat la protesta Saray, el pare de la qual, Francisco Ruiz Martín, és una de les tres persones que segueixen desaparegudes. Ha assenyalat que la Generalitat «no ha contactat amb les famílies». «Ni psicòlegs, ni ajudes, ni res, els únics que es posen en contacte amb mi són periodistes i la Guàrdia Civil, res més», ha incidit, al mateix temps que ha aclarit que sí que els informen sobre les tasques de recerca. «Pens que ha d'haver-hi més manifestacions fins que (Mazón) dimiteixi i accepti les conseqüències dels seus actes», ha subratllat.

Una treballadora del telèfon d'Emergències 112, Amparo López, ha indicat que va treballar de reforç la nit del 29 d'octubre des de les 19.50 hores fins a les 05.50 hores. «M'hauria quedat moltes més per la magnitud de la necessitat de les telefonades que teníem», ha expressat, al mateix temps que ha subratllat que va ser «molt dur», ja que «s'intentaven agafar les màximes telefonades possibles i ajudar tothom perquè igual era l'última persona amb la qual parlava».

Nadala contra Mazón

Minuts abans de les 20 hores, la manifestació ha omplert la plaça Amèrica. Dani Miquel i Rafa Xambó han cantat la 'Nadala de la Dana', una nadala contra la gestió del 'president'. També s'ha dedicat un aplaudiment als llauradors que han participat en la protesta amb els seus tractors.

Representants de les entitats han llegit un manifest en el qual han exigit la dimissió de Mazón i la «incoació d'ofici del procediment judicial que determini i depuri els responsabilitats per les conseqüències evitables de la catàstrofe».

La plataforma reclama que s'ofereixi alternativa residencial a la població afectada mitjançant la conversió de pisos turístics i la cessió d'habitatges buits de la banca, fons voltors i la Sareb. Demanen que es reforci el servei de transport públic, es prohibeixi la construcció en zones inundables i en la línia de costa i que les persones treballadores en ERO per la Dana cobrin el 100% de la base reguladora i tenguin accés a una reducció de jornada sense reducció de salari, entre altres mesures.

A les 20.11 hores els manifestants han fet sonar l'alarma de Protecció Civil que a aquesta mateixa hora va arribar als telèfons de la població el dia de la catàstrofe. La protesta ha acabat amb nous crits de «Mazón dimissió».