Son Espases duu la intel·ligència artificial i la robòtica a les instal·lacions i l’equipament de Radiologia

L’Hospital Universitari Son Espases ha començat la renovació completa del Servei de Radiologia i hi ha introduït eines de diagnòstic basades en la intel·ligència artificial (IA) i tecnologia digital avançada i robotitzada.

S’han modernitzat vuit sales de radiologia convencional i s’ha actualitzat el sistema d’un telecomandament i un mamògraf. L’equip ja tenia més de catorze anys i el nou incorpora solucions tecnològiques de darrera generació. De fet, un aspecte innovador d’aquesta actualització és que integra eines de diagnòstic basades en intel·ligència artificial dissenyades per assistir els radiòlegs en la interpretació de les imatges. «Agiliten el diagnòstic i faciliten la identificació de patrons o d’anomalies que podrien passar desapercebuts en l’anàlisi tradicional», explica el cap del Servei de Radiologia de Son Espases, el doctor Joan Palmer.

Cal tenir en compte que la radiografia convencional és la tècnica de diagnòstic més utilitzada: se’n fan devers 164.000 cada any, xifra que suposa el 60% de l’activitat del Servei. Amb aquests avenços, l’Hospital Universitari Son Espases espera millorar la precisió dels diagnòstics i optimitzar la capacitat del Servei de Radiologia per satisfer la demanda actual i futura.

Entre els mesos de setembre i novembre es varen instal·lar tres sales noves i es varen fer obres a quatre més. Totes estan equipades amb sistemes de suspensió al sostre, tres panells plans i telemetria per millorar la precisió i l’eficiència en l’obtenció d’imatges. A més, es preveu que se substitueixi l’antic equip de mamografia per un mamògraf digital amb tomosíntesi, mamografia amb contrast i sistemes de biòpsia guiats per estereotàxia, tomosíntesi i imatge mamogràfica amb contrast.

L’equip de mamografia

Per al mes de gener del 2025 es preveu renovar l’equip de mamografia a l’Hospital Universitari Son Espases, fet que representa una millora significativa en la capacitat de diagnòstic de patologia mamària. Com que incorporarà un mamògraf digital avançat, l’Hospital podrà oferir tomosíntesi (un tipus de mamografia en 3D), i així es millorarà la detecció de lesions i s’aconseguirà una visualització més detallada de l’estructura del teixit mamari, cosa que és especialment útil en dones amb mames denses.

A més, la possibilitat de fer mamografies amb contrast permet ressaltar àrees de preocupació en el teixit mamari, la qual cosa pot ser crucial per identificar anomalies subtils que podrien passar desapercebudes en les mamografies tradicionals. El sistema també disposa de tecnologia per fer biòpsies guiades, sigui mitjançant estereotàxia, tomosíntesi o imatge amb contrast, per la qual cosa augmenta la precisió i facilita la localització i l’obtenció de mostres de teixit en àrees sospitoses, i d’aquesta manera es redueix el temps de diagnòstic.

La mamografia és la prova diagnòstica que s’utilitza més per a la detecció precoç del càncer de mama, i es recomana sobretot en les dones a partir dels quaranta o cinquanta anys com a part dels exàmens rutinaris, tot i que en alguns casos es pot indicar abans si hi ha factors de risc o símptomes sospitosos. És una eina fonamental, ja que permet identificar canvis en els teixits abans que siguin palpables o que presentin símptomes evidents.

Cada any es practiquen unes set mil mamografies diagnòstiques i es fan devers mil vuit-centes biòpsies mamàries en el Servei de Radiologia de Son Espases. Aquest equip nou no només millorarà la precisió en el diagnòstic del càncer de mama, sinó que també oferirà una experiència més completa i efectiva a les pacients.

El fet de renovar diverses sales de radiologia sense interrompre l’activitat assistencial ha estat un repte que s’ha hagut de cenyir a un cronograma exigent. El pla ha inclòs una substitució seqüencial dels equips, la reorganització dels circuits d’atenció i la redistribució de les plantilles cap a les sales disponibles, per a la qual cosa també es va aprofitar la sala de radiologia de l’Hospital General. Tot el procés d’actualització és possible gràcies a l’esforç i la col·laboració de tots els professionals implicats, que han fet feina en equip per garantir la continuïtat i la qualitat en l’atenció al pacient.