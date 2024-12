3Cat estrena el club de lectura transmèdia ‘Club tàndem’, presentat per Juliana Canet i Marina Porras

3Cat estrena un nou club de lectura, conduït per la creadora de continguts Juliana Canet i la crítica literària Marina Porras, amb continguts a través de la plataforma i les xarxes socials de 3Cat i esdeveniments presencials únics amb públic lector: neix el ‘Club tàndem’.

Des d'aquest desembre i fins al juliol, s'estrenarà un capítol mensual en què les presentadores tractaran temes universals amb l'ajuda d'una obra mestra de la literatura catalana, que es complementarà amb les píndoles a les xarxes socials de 3Cat i un club de lectura en una llibreria on els seguidors podran compartir les seves impressions i comentaris de la mà de Canet i Porras.

Mercè Rodoreda, Víctor Català, Josep Pla, Gabriel Ferrater, Montserrat Roig, Josep Maria de Sagarra, Joaquim Ruyra i Llorenç Villalonga són les autores i els autors que llegiran i comentaran tot relacionant-los amb altres continguts culturals com sèries, pel·lícules o música, i vinculant-les també a les seves pròpies experiències vitals. A cada episodi, a més, hi haurà intervencions de persones expertes en literatura, com ara Jordi Cornudella, Mita Casacuberta, Toni Sala o Bernat Dedéu.

Un mes, un llibre, una trobada. El club llegirà una obra mensual i es trobarà a una llibreria d'una ciutat diferent i que sovint estarà vinculada, o bé amb l'autor, o bé amb la novel·la: parlaran de Solitud a L'Escala, poble natal de Víctor Català, per exemple. Així, 'Club tàndem' passarà per Barcelona, Lleida, Reus, Palafrugell, Palma, L'Escala i Girona. A alguns dels esdeveniments hi haurà també un convidat a llegir el llibre i participar de la tertúlia. Altres personalitats populars participaran en el club de lectura a través de les xarxes socials. A més,amb cada capítol, se sumaran continguts extra amb entrevistes a persones expertes disponibles a la plataforma 3Cat i el canal de Spotify de 3CatCultura.

El primer episodi s'estrena a la plataforma 3Cat aquest dimecres 4 de desembre. L'episodi centrat en Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Juliana Canet i Marina Porras es trobaran amb el públic que vulgui comentar l'obra a Barcelona, a la llibreria Documenta, el 18 de desembre, a les 19.00, amb reserva prèvia que caldrà fer mitjançant el formulari compartit a les xarxes socials.