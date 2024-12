Seríeu capaços de parlar en català amb tothom durant 21 dies seguits?

Aquest dilluns s’ha viralitzat per la xarxa X un vídeo de la campanya en favor de la llengua que pretén parlar en català amb tothom durant 21 dies seguits. El protagonista del vídeo és l’actor Pere Arquillué, que es compromet a fer aquest desafiament i anima a tothom a participar-hi.

És indispensable que els catalanoparlants mantinguin la llengua quan iniciïn una conversació i és igual «del color de pell que sigui, és igual com vagi vestit, vingui d’on vingui», destaca Arquillué en el vídeo. «Primer, parlar català, amb tothom: als forns, als bars, en un restaurant… Per mi això no és un repte obligatori, no ho faig obligatòriament. Ho faig perquè em sembla que també és donar una oportunitat a aquella gent que el vol aprendre», explica l’actor.

La campanya, '21 dies. D'entrada, en català', l’han impulsada l’Ajuntament de Terrassa, el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Generalitat de Catalunya, i la presentaren el passat 11 de novembre. El repte originalment sorgeix del col·lectiu Mantinc el català i el Consorci per a la Normalització Lingüística: el varen encetar a la tardor del 2022 a Santa Coloma de Farnes i durant el 2023 inicia un recorregut per diversos municipis de les comarques de Girona. El repte té una durada d’entre tres setmanes i un mes, temps durant el qual els participants han d’evitar el costum d’adreçar-se automàticament als desconeguts en castellà.

Segons els experts, 21 dies és el temps necessari per a modificar un costum. És a partir d'aquesta dada que els impulsors varen decidir emprendre el repte. «No cal dir que un cop passats els 21 dies sols caldrà mantenir la mateixa actitud, amb la diferència que llavors ja no suposarà cap esforç», remarca el Consorci.

El lema del repte és: «Prova-ho. Per fer un canvi decisiu. Hi guanyaràs tu, hi guanyarà tothom», amb el propòsit de fer reflexionar sobre mantenir la llengua i conscienciar que no fer-ho «pot ser letal per a la supervivència de la llengua», condemna el Consorci. Per això es demana als ciutadans que durant els 21 dies parlin en català d’entrada amb tothom i a tot arreu.

Arquillé explica que «hi ha molta gent que entén el català, però que encara no el parla». «Hi ha moltes vegades que comences parlant en català i l’altre et contesta en castellà. Si realment veus que no l’entén ni el parla, doncs no passa res. Es canvia i ja està. Però mirar d’entrada sempre parlar en català. Només són 21 dies», expressa. «Una llengua és viva si la fem servir. I sembla que últimament anem una mica pel pedregar», conclou.