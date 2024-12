Ereban: Shadow Legacy, proclamat com a videojoc en català de l’any als Premis SAGA

Ereban: Shadow Legacy ha estat proclamat com a videojoc en català de l'any aquest dissabte, durant la segona jornada de SAGA, saló del gaming, un esdeveniment que va arrencar dissabte i s'allarga fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta segona jornada del saló, organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el protagonisme l'han tengut els creadors de videojocs, especialment els guanyadors dels tercers Premis SAGA.

Durant aquest dissabte, també han arrencat les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL), s'ha fet un concurs de cosplay (disfresses) i, en col·laboració amb Amical Wikimedia, s'ha organitzat una Viquimarató per augmentar el nombre d'articles sobre videojocs a la Viquipèdia en català. SAGA, que arriba enguany a la tercera edició, té per objectiu ajuntar tots els actors del sector dels videojocs dels territoris de parla catalana i demostrar-los el valor de la llengua per connectar amb el públic.

Aquest dissabte el saló ha lliurat els tercers Premis SAGA als millors videojocs de l'any que inclouen el català, una iniciativa que vol incentivar la producció de videojocs en la nostra llengua. El guardó principal, el Premi al videojoc en català de l'any, ha estat per a Ereban: Shadow Legacy, de l'estudi barceloní Baby Robot Games, que s'ha endut també el premi a la millor narrativa. A Ereban: Shadow Legacy, un joc de sigil i plataformes, el jugador es converteix en l'Ayana, l'últim descendent d'una raça oblidada, i ha de descobrir la veritat del seu passat i la clau per salvar un univers moribund i moralment gris dominant místics poders foscos i eines d'alta tecnologia per evadir-se o matar.

🖥️👾 A SAGA TV, @LopezNorman44 jugant a ‘Ereban: Shadow Legacy’ de @BabyRobotGames 🏆 guanyador del Premi SAGA a millor videojoc en català del 2024



👉 Consulta totes les activitats del dia a https://t.co/ASaK0Ca03R pic.twitter.com/RPvhA23atF — SAGA Saló del Gaming (@SagaSaloGaming) December 1, 2024

El Premi al videojoc en català de millor art visual ha estat per a Worldless, de l'empresa Noname Studios, que també s'ha endut el guardó del millor disseny de so. Pel que fa al premi a la millor jugabilitat, ha estat per a Hell of an Office, de 43 Studios, mentre que el del públic, ha estat per a El Retrovisor, de Cubus Games SL. Finalment, CLeM, de Mango Protocol, ha rebut el premi al videojoc en català amb més impacte social. La qualitat general dels jocs presentats ha estat, segons el jurat, superior a la de l'any passat.



En el marc del lliurament dels premis, s'ha lliurat, conjuntament amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), un guardó al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. N'ha estat mereixedor Oriludic, de qui el jurat valora molt la voluntat d'educar el públic més jove en l'ús saludable i compartit dels videojocs. La gala ha servit per destacar els videojocs que estan preparant els estudis ara mateix i ha emès tràilers d'alguns dels productes que sortiran aviat al mercat. Amb la voluntat de donar més visibilitat a les empreses desenvolupadores, el saló també ha permès que representants d'aquestes empreses coincideixin, en una visita institucional, amb el conseller F. Xavier Vila, de Política Lingüística; la secretària de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball, Maria Galindo, i Mercè Andreu, directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació i Formació Professional.

La tercera edició dels Premis SAGA



Els Premis SAGA volen fer valdre la qualitat i el potencial dels videojocs en català i incentivar més empreses desenvolupadores a incloure la nostra llengua en les seves produccions. Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, cal tenir en compte que Catalunya és un dels territoris més atractius d'Europa per a la inversió estrangera en videojocs, i que ara per ara concentra el 52 % de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol.



Enguany, el jurat encarregat de triar els guanyadors ha estat integrat per Eulàlia Febrer (professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'àrea de Música d'UNIR), Gabriel Vich (artista 2D i 3D, animador i professor a EDIB), Laura González (directora de PowerUp+ i coordinadora de l'IndieDevDay), Patrick Urbano (director i guionista de televisió, i presentador del programa Tres Vides de 3Cat), i representants de les tres entitats impulsores: Gaming.cat, Lúdica i Plataforma per la Llengua.