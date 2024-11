L'Ateneu l'Elèctrica organitza, aquest dissabte a Palma, una recollida de menjar i material per enviar a València

L'Ateneu l'Elèctrica ha organitzat aquest dissabte, de 10.00 a 19.00 hores a la plaça Quadrado de Palma, una recollida d'estris i materials per als afectats per la Dana a València.

El prioritari, segons han explicat en xarxes socials, són mantes i menjar envasat per a adults i per a bebès. També són útils estris que puguin servir per a col·laborar en les labors de neteja com a pales, graneres i caixes.

El col·lectiu ha animat al mateix temps a les persones que en els pròxims dies tenguin previst desplaçar-se amb el seu cotxe fins a la península a contactar amb ells davant la possibilitat de col·laborar en el transport del material.