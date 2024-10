Comença l'horari d'hivern: la matinada d'aquest dissabte a diumenge a les 03.00 seran les 02.00 hores

La matinada d'aquest dissabte 26 d'octubre al diumenge 27 d'octubre, a les 03.00 hores acabarà el denominat «horari d'estiu» i el rellotge es retardarà fins a tornar a marcar les 02.00 hores, per a donar així començament a l'«horari d'hivern». Així, aquesta nit es podrà dormir una hora més.



Un any més es recuperarà l'horari d'hivern, d'acord amb la Directiva Europea del Canvi d'Hora que s'aplica en tots els Estats de la UE per a aconseguir un estalvi energètic, malgrat els dubtes de l'eficàcia d'aquesta mesura en aquest sentit.



Segons l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE), el canvi d'hora pot reduir el consum energètic en un 5%, la qual cosa es tradueix en un estalvi d'aproximadament 90 milions d'euros anuals en les llars de l'Estat espanyol. És a dir, una mitjana de 6 euros d'estalvi per llar.



L'informe més actual sobre l'impacte d'aquest canvi horari va ser elaborat per la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu en 2018. Aquest treball assenyala que els canvis estacionals d'hora poden produir estalvis, però són marginals i, per tant, no hi ha certesa que els beneficis s'obtinguin en tots els estats membre. Així mateix, afegeix que, encara que poden produir-se estalvis d'energia en il·luminació, no és tan evident que ocorri el mateix amb la calefacció, que podria fins i tot augmentar el seu consum.



Horari a debat



Precisament, el debat sobre el canvi horari a la Unió Europea va començar en 2018 quan la Comissió Europea va realitzar una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar es van mostrar a favor d'acabar amb els canvis d'hora.



Sobre la base d'aquest resultat, la Comissió va proposar, a iniciativa de Finlàndia, finalitzar aquesta pràctica i que el març de 2019 es produís l'últim canvi d'hora, però la falta de consens entre els estats i les avaluacions d'impacte van retardar la possible anul·lació del canvi horari.



Les primeres disposicions sobre l'horari d'estiu es van adoptar a Europa en 1980 i des de l'any 2000, amb l'esmentada directiva, van quedar establertes les regles que marquen el seu inici al març i la seva finalització a l'octubre.



El canvi d'hora va començar a generalitzar-se a partir de 1974, a partir de la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per a aprofitar millor la llum del sol i consumir així menys electricitat en il·luminació. S'aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys.



Si bé, des de l'aprovació de la Novena Directiva pel Parlament Europeu i del Consell de la Unió el gener de 2001, el canvi s'aplica amb caràcter indefinit. La Directiva està incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d'1 de març.



A l'Estat espanyol, el 15 de març de 2022 el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar una ordre ministerial que recordava que el Consell de Ministres del 7 de setembre de 2018 es va crear una Comissió de 14 persones expertes per a l'estudi de la reforma de l'hora oficial, encarregada de l'elaboració d'un informe d'avaluació de les disposicions reguladores del canvi horari, així com sobre la conveniència de mantenir l'hora d'Europa central.



Aquesta comissió va emetre un informe el 20 de març de 2019 que concloïa que no era aconsellable produir cap canvi precipitat en els fusos horaris mentre no existís un consens compartit i una difusió pràctica als ciutadans dels riscos i oportunitats que comporta.



L'anàlisi assenyalava que els canvis en els fusos horaris hauria de venir sempre vinculat al dels usos del temps a fi d'aclarir conceptes i procurar pautes de comportament que procurin determinats models compartits com el de la corresponsabilitat. L'anàlisi no arribava a cap «resolució concloent», tenint en compte la «gran quantitat de repercussions d'impacte» que té aquesta mesura en camps com l'econòmic o el cultural.



De moment, d'acord amb aquesta ordre ministerial, el canvi d'hora continuarà produint-se, almenys fins a 2026, cada última matinada del dissabte-diumenge d'octubre, per a iniciar l'horari d'hivern, i cada matinada de l'últim dissabte-diumenge de març, quan es passarà a l'horari d'estiu.