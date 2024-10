El 'cometa del segle' s'acosta al seu punt més proper a la Terra i es podrà veure amb facilitat des de les Balears

El C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLES, conegut com el 'cometa del segle', es podria veure amb facilitat i a simple vista solcant el cel nocturn durant aquests dies. El cometa passarà prop del Sol sense desintegrar-se i aconseguirà el seu punt més pròxim a la Terra aquest dissabte 12 d'octubre.



El millor moment per a observar el 'cometa del segle' serà al capvespre d'aquest dissabte, entorn de les 20.00 hores. Per a això, cal mirar cap a l'oest. En aquest sentit, les Balears seran un dels llocs més propicis per a la visualització del cometa.



Aquest cos celeste, compost per gel i pols, s'aproxima a la Terra oferint un espectacle que no es repetirà en milers d'anys. Des del 12 d'octubre, el cometa és visible a simple vista en l'hemisferi nord, mostrant una cua lluminosa que s'estén al llarg del firmament.



Descobert el gener de 2023 pels telescopis de l'Observatori Tsuchinshan a la Xina i confirmat pel projecte ATLES a Sud-àfrica, el cometa Tsuchinshan-ATLES ha estat nomenat com el 'cometa del segle' degut a la seva excepcional lluentor i a la raresa de la seva trajectòria. S'estima que la seva última visita al sistema solar interior va ocórrer fa uns 80.000 anys, en temps en què els neandertals habitaven la Terra.



El cometa Tsuchinshan-ATLES ha sorprès astrònoms i aficionats per la seva intensa lluminositat. Segons Javier Licandro, astrònom de l'Institut d'Astrofísica de les Canàries (IAC), el cometa està actualment «molt més brillant que Mercuri», un dels planetes més lluminosos en el cel nocturn.



Aquesta característica es mesura mitjançant la magnitud estel·lar, una escala que determina la resplendor dels objectes celestes. Les imatges capturades pel satèl·lit SOHO (Observatori Helioesfèric i Solar) mostren que el cometa ha desenvolupat una cua impressionant.



De fet, la cua del 'cometa del segle' aconsegueix una longitud equivalent al diàmetre de 42 llunes plenes, un espectacle que pocs fenòmens astronòmics poden igualar. Per a gaudir al màxim del cometa, els experts recomanen observar-lo des de llocs amb poca contaminació lumínica i amb l'horitzó occidental buit.



El Tsuchinshan-ATLES ha estat comparat amb cometes històrics com l'Hali-Bopp i el Hyakutake, que en la dècada de 1990 van deixar una profunda impressió en els qui els van observar. El cometa Hali-Bopp, en particular, va ser tan brillant que va poder ser vist fins i tot durant el dia amb ajuda de telescopis.