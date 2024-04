«En quin país de merda vivim que una persona que compra cinc merda entrades es veu legitimada a demanar un canvi d'idioma d'un espectacle?»

«Qui cony et penses que ets per demanar un canvi d'idioma d'un espectacle? Quina falta de respecte per l'artista i per la resta de públic!»

Amb aquests comentari a les xarxes, el mag Pere Rafart ha fet pública una situació que, segons explica que no és la primera vegada que li passa.

Els responsables de l'espai on actua Pere Rafart varen rebre la petició d'una dona que havia comprat cinc entrades perquè el mag canviàs l'idioma habitual del seu xou, titulat 'Perepersonal' i el fes en castellà.

El mag solsoní també ha explicat que no és la primera vegada que es troba en aquesta situació i fa menció a una actuació on una mateixa persona va comprar tot l'aforament de la sala i va exigir un canvi d'idioma que el mag no li va concedir i va haver de gaudir de tot l'espectacle en català per disgust seu.

Finalment, fa la següent reflexió per a quan els catalanoparlants ens trobem en una situació com aquesta: «Prou d'abaixar el cap, si cal ser agressiu i antipàtic endavant, perquè ja està bé d'evitar el conflicte, perquè ells no l'eviten mai».