Comença l'horari d'estiu: la matinada d'aquest dissabte a diumenge a les 02.00 seran les 03.00 hores

La matinada d'aquest dissabte al diumenge, 31 de març, els rellotges canvien l'hora i a les 02.00 seran les 03.00 hores, amb el que donarà el sus a l'horari d'estiu, que s'estendrà fins a l'últim cap de setmana d'octubre, quan el rellotge torni a l'horari d'hivern.



D'aquesta manera, es compleix amb la Directiva Europea 2000/84/CE que s'aplica en tots els Estats de la Unió Europea (UE) i que, de moment, es continuarà aplicant, ja que encara que la possibilitat d'acabar amb aquests canvis d'hora estacionals va ser un assumpte de debat en anteriors legislatures, de moment no està previst a l'agenda.



L'últim informe respecte al canvi d'hora va ser elaborat per la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu el 2018, com recorda l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). En aquest sentit, l'IDAE precisa que, segons aquest document, els canvis estacionals d'hora poden produir estalvis, però aquests són «marginals» i «no hi ha certesa que els beneficis s'obtinguin en tots els estats membres».



A més, d'acord amb aquest informe, si bé sí que pot haver-hi estalvis d'energia en el que concerneix a la il·luminació, «no és tan evident que ocorri el mateix amb la calefacció, que podria fins i tot augmentar el seu consum». En qualsevol cas, l'IDAE apunta que els resultats són «difícils» d'interpretar en estar «influenciats» per factors externs com ara la meteorologia o el comportament dels usuaris.



Pel que fa a l'Estat espanyol, l'institut ha indicat que l'últim informe data de 2015 i «en cap cas s'ha analitzat l'impacte d'hora en un context com l'actual», en al·lusió a les noves exigències d'eficiència energètica en il·luminació, sistemes de climatització i edificis així com a la introducció de nous comportaments com l'autoconsum o el teletreball, que «alteren significativament les anàlisis que originalment s'utilitzaven per a calcular aquestes dades». «Els estudis de canvi horari requereixen una anàlisi prolongada en el temps per a avaluar situacions estacionàries», ha assenyalat l'IDAE.



Per això, aquest centre considera que existeixen «mecanismes més rellevants» que el canvi d'hora per a aconseguir estalvis energètics, com substituir les llums i aparells per alternatives més eficients, assegurar-se que la potència i la tarifa elèctrica contractada sigui la més adequada en funció de les necessitats i seguir pautes d'estalvi a casa i en el treball.



Així, en la seva guia pendent d'actualització, l'IDAE ofereix recomanacions com mantenir la temperatura en l'habitatge a 21 graus (recordant que per cada grau que s'augmenta la temperatura, el consum d'energia puja en un 7%) i tenir en compte qüestions com que una dutxa consumeix de l'ordre de quatre vegades menys d'aigua i energia que un bany.