En quin format de llibre prefereixes gaudir de la lectura?

En paper o digital. Aquesta és el gran dilema que viu el món del llibre en les darreres dècades. Tot i que el format digital semblava que havia de substituir el llibre imprès, el llibre en paper continua dominant el panorama editorial.

No debades, són molts els ciutadans que prefereixen continuar llegint els llibres de tota la vida. A més, la relació amb les llibreries continua sent fonamental per a molts lectors. Tot I que els llibres digitals són més instantanis i barats, són molts els que continuen gaudint de la lectura amb el format de sempre.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors en quin format de llibre prefereixen gaudir de la lectura. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-En format paper de tota la vida.

-En els diversos formats digitals.