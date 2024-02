El III concurs de pòdcasts 'Ruta Mediterrània' continua obert fins al pròxim 24 de març. Es tracta d'una proposta molt interessat organitzada per Jiwar Barcelona on hi col·labora l'Obra Cultural Balear (OCB).

El concurs de pòdcasts és dirigit a joves de 12 a 20 anys. Enguany el concurs gira al voltant de quatre temàtiques: la Mediterrània, la Interculturalitat, la Història d'Al-Àndalus i la Cultura de pau. El pòdcast s'ha d'enregistrar en MP3 i ha de tenir una durada de 5-7 minuts.

Aquest concurs proposa la transmissió d'uns valors i sabers que, de manera genuïna i des de la seva pròpia paraula, dotin els adolescents d'esperit crític per tal de fer front als reptes de la societat actual. Podeu consultar les bases del concurs en el següent enllaç.