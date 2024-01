Amazon diu que no accepten el català: «Solo aceptamos denuncias policiales en español/castellano»

L'empresa de distribució Amaon li va demanar a una clienta, que no havia rebut un paquet, que presentés una denúncia policial per tal que així es poguessin fer càrrec dels costos de la compra, però com que la denúncia era en català es van negar a retornar-li l'import corresponent: «Solo aceptamos denuncias policiales en español/castellano. Por lo tanto, no podemos seguir ayudándote con este asunto».

L'empresa estatunidenca vulnera sistemàticament els drets dels catalanoparlants: per exemple, no emet les factures en català, ni té el web disponible en la llengua pròpia del país

Amazon ha tornat a negar-se a acceptar una denúncia feta als Mossos d'Esquadra, ja que aquesta estava redactada en català. És la segona vegada, en pocs mesos, que l'empresa de missatgeria no accepta una denúncia policial pel simple fet que està redactada en l'idioma oficial del país. Aquesta vegada, la víctima de la discriminació lingüística ha estat una clienta que no va rebre un paquet que havia comprat mitjançant Amazon. L'empresa li va dir que per tal que pogués recuperar els diners havia de presentar una denúncia, però quan la clienta la va enviar la resposta va ser aquesta: «No hemos podido verificar los detalles de la denuncia policial que nos propocionaste. Solo aceptamos denuncias policiales en español/castellano. Por lo tanto, no podemos seguir ayudándote con este asunto».

En tan sols dos mesos, és la segona vegada que Plataforma per la Llengua rep una queixa d'una clienta d'Amazon pel mateix motiu. En ambdós casos les denúncies dels Mossos d'Esquadra estaven redactades en català i, per tant, l'empresa l'hauria d'haver acceptada i respectat el dret del consumidor de comunicar-se en la llengua oficial de la seva elecció, i més quan les víctimes havien presentat un document oficial. La Plataforma considera que «aquesta és una pràctica inadmissible i el fet que hagi succeït dues vegades en tan poc temps fa pensar que segurament no són casos aïllats i simplement demostren la manera de funcionar de l'empresa». L'entitat no descarta, ni de bon tros, continuar rebent queixes similars.

La Plataforma per la Llengua s'ha posat al servei de les dues víctimes per ajudar-les en tot el que calgui i estudiar quins són els següents passos a fer.

Fa temps que Plataforma per la Llengua interpel·la a Amazon per tal que incorpori el català en la seva activitat. Tot i això, la companyia continua vulnerant sistemàticament la llei i els drets dels catalanoparlants. Per exemple, recentment, l'entitat ha estat coneixedora que pràcticament tota la retolació que hi ha als centres logístics i de distribució, que la companyia té a Catalunya, és únicament en castellà. L'ONG del català pot demostrar que l'empresa incompleix la Llei de Política Lingüística al no tenir la senyalització i els cartells d'informació general en català, i per aquest motiu la l'ha denunciat davant l'Oficina de Garanties Lingüístiques.

Amazon també incompleix el Codi de Consum de Catalunya, ja que emet les factures en castellà i no en català. En aquest sentit, la normativa catalana obliga que les factures i els pressupostos, siguin, com a mínim, en català, així com les dades d'etiquetatge, les instruccions, els embalatges i els manuals dels productes distribuïts a Catalunya, i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin.

A més, cal afegir que l'empresa tampoc tracta el català a la seva pàgina web com ho fa amb altres llengües en mercats amb comunitats multilingües... La llengua catalana és residual, ja que Amazon té una petitíssima part del web en català, on hi ha la informació legal, les condicions d'ús i venda, els drets legals del client, la privacitat i altres avisos legals. Malgrat això, ha fet cas omís a la petició de Plataforma per la Llengua de traduir la totalitat de la pàgina. Que el criteri que fa servir amb el català no s'ajusta als estàndards que l'empresa utilitza per a altres mercats ho demostra el fet que, per exemple, en el domini belga (amazon.com.be), l'usuari, abans de començar a navegar, cal que esculli entre el francès, el neerlandès o l'anglès. I en el domini canadenc (amazon.ca), l'usuari pot escollir si vol navegar en anglès o bé en francès.