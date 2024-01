Es presenta 'Joc de paraules' a Espai Suscultura de Palma

Aquest dimecres, 3 de gener, a les 19.00 hores, a l'Espai Suscultura de Palma que gestiona la cooperativa de consum cultural Corda i Poal, es presentarà 'Joc de Paraules', dissenyat per Paz Talens, dins la col·lecció Nofrissis The Mallorca Way.

'Joc de paraules' és un paquet compost de 495 peces imantades per construir paraules en català i compondre textos poètics seriosos, divertides llistes... Molt útil per despertar la creativitat, practicar la llengua, apuntar recordatoris, acudits o qualsevol missatge.

Al llarg de la vetllada es realitzarà un taller interactiu per donar a conèixer als assistents aquest joc innovador al territori de parla catalana que ja existeix a altres llengües, i poder veure en directe els avantatges i els beneficis que pot proporcionar la seva pràctica, recomanada a partir dels 9 anys fins als 99.

Per això, es posa esment a les famílies o amics que assisteixin a la presentació per jugar-hi i comprovar in situ aquesta eina didàctica i lúdica, que es pot convertir en un regal diferent i màgic en aquests dies tan assenyalats com són les dates dels esperats Reis d'Orient.

Us podeu inscriure de franc al correu lainsular@lainsular.com